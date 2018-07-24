Fenerbahçe'de ameliyat olan Aatif Chahechouhe en az 3 hafta yok

Fenerbahçe resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Aatif Chahechouhe'nun başarılı bir menisküs operasyon geçirdiğini açıkladı.
İşte Fenerbahçe'den yapılan o açıklama:
"Hissettiği ağrılar sebebiyle yapılan tetkikler sonucu sol dizinde menisküs yırtığı tespit edilen futbolcumuz Aatif Chahechouhe, kulübümüzün sağlık sponsoru Liv Hospital'da, Prof. Dr. Uğur Haklar tarafından başarılı bir menisküs operasyonu geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavisi kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu gözetiminde devam etmektedir."
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