Fenerbahçe'de Asensio'dan olay açıklama! Taraftarları duygulandırdı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde İspanya'da sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle artroskopik operasyon geçiren ve tedavisi başlayan Marco Asensio, sessizliğini bozdu. Sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağını duyurduğu İspanyol yıldız, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşanan süreci tüm detaylarıyla taraftarlara aktardı.

"ŞAMPİYONLUK UĞRUNA SAĞLIĞIMI RİSKE ATTIM"

Geçtiğimiz sezonun son bölümünden bu yana sakatlıkla mücadele ettiğini belirten tecrübeli futbolcu, takıma katkı sağlayabilmek adına büyük bir fedakarlık yaptığını ifade etti. Asensio açıklamasında, "Geçen sezonun sonunda, sezonun geri kalanında sahaya çıkmamı engelleyen bir sakatlık geçirdim. Hedefimizin önemi göz önüne alındığında, sahada takımımla birlikte şampiyonluğa ulaşabileceğimize inanıyordum. Gelecekte sağlığım açısından belirli riskler oluşturabileceğini göze alarak, beklenenden daha erken takımıma dönmek ve yardım etmek için her yolu denedim" ifadelerini kullandı.

"AĞRILAR İZİN VERMEYİNCE TIBBİ MÜDAHALEYE BAŞVURDUK"

Mücadeleyi son ana kadar sürdürdüğünü ancak ağrılara artık dayanamayacak noktaya geldiğini vurgulayan İspanyol yıldız, "Ben asla pes etmeyen ve sonuna kadar mücadele etmekten vazgeçmeyen biriyim. Ancak son üç haftadır yaşadığım ağrılar oynamama izin vermediği için durmaya ve tıbbi müdahaleye başvurmaya karar verdik" değerlendirmesinde bulundu.

"DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM"

Yaşanan sürecin yıpratıcı olduğunu dile getiren Asensio, taraftara teşekkür ederek sözlerini şöyle tamamladı: "Zor ve zaman zaman sinir bozucu bir süreç oldu ama çok istekliyim. Bugünden itibaren takım arkadaşlarımla birlikte sahaya dönmek ve tribündeki tüm taraftarlarla yeniden buluşmak için çalışmaya odaklandım. Bana her gün gösterdiğiniz destek ve verdiğiniz güç için teşekkür etmek istiyorum. Yakında, her zamankinden daha güçlü bir şekilde görüşmek üzere."