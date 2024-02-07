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  4. Fenerbahçe'de ayrılık her an açıklanabilir! Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti, evrak işleri sonrası resmi açıklama...

Fenerbahçe'de ayrılık her an açıklanabilir! Lincoln Henrique sağlık kontrolünden geçti, evrak işleri sonrası resmi açıklama...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.02.2024 09:38 | Son Güncelleme:
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Ara transferin en hareketli takımlarından olan Fenerbahçe'de takıma katılan isimler kadar birçok isimle de yollar ayrılırken Sarı-Lacivertliler'de Lincoln Henrique'nin ayrılığı da an meselesi. İşte detaylar...

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, ara transfer döneminde eksik bölgelere önemli hamleler yaparken, takımdan ayrılacak isimlerle ilgili de çalışmalar sürüyor.

Sarı-Lacivertlilerde yaşanan ayrılıklara bir yenisi daha eklenmeye hazırlanırken, Brezilyalı oyuncu Lincoln Henrique'nin transferi için RB Bragantino'ya gittiği öğrenildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ!

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Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, Lincoln Henrique, RB Bragantino için sağlık kontrollerinden geçti. Kulüp, 25 yaşındaki futbolcunun transferini resmi olarak açıklamak için son bürokratik detayların tamamlanmasını bekliyor. Transferin bu hafta içinde açıklanabileceği ifade ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

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Brezilyalı oyuncu, Bragantino'ya kiralık olarak imza atacağı öğrenilirken, Fenerbahçe ve Bragantino arasında yapılan sözleşmede 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Lincoln Henrique, uzun süreli sakatlık nedeniyle sezonun ilk yarısında lisansını çıkaramamıştı. Ancak 10 ay aradan sonra Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında sahalara dönmüş ve maçı 1 gol ve 1 asistle tamamlamıştı.

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