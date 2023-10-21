Fenerbahçe'de Batshuayi için ayrılık kararı! Yerine gelecek isim bile belli...

Sezona muhteşem bir başlangıç yapan ve Avrupa'da da yoluna emin adımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Sarı-Lacivertliler'de zaman zaman takımda huzursuzluk yaratan Michy Batshuayi hakkında karar verildi. Sarı-Lacivertli yönetim, Belçikalı santrfor ile yolları ayırmaya karar verirken yerine gelecek ismi de belirledi.

TOPLANTIDAN SONUÇ ÇIKMADI

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, milli takım dönüşü Michy Batshuayi ile bir görüşme gerçekleştirdi. Kartal, 30 yaşındaki futbolcuya "Her an oynayacakmış gibi kendini hazır tutmalısın" dedi. Fakat Batshuayi ile yapılan bu toplantıdan sonuç çıkmadı. Ali Koç yönetimi ise bu nedenle ayrılık kararı aldı.

YERİNE ALMAN GOLCÜ...

Fanatik'in haberine göre Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Michy Batshuayi'nin yerine Bundesliga ekiplerinden Mainz'da forma giyen genç Alman Jonathan Burkardt'ı radarına aldı.

SÖZLEŞMESİ HAZİRAN'DA BİTİYOR

Geçen sezon şanssızlık yaşayan ve dizinden sakatlık yaşayan 23 yaşındaki golcü, geçtiğimiz hafta takımla antrenmanlara çıkmaya başladı. Sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan futbolcunun sakatlık sonrası performansı olumlu olursa ara transfer döneminde harekete geçilecek.





