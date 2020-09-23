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Fenerbahçe'de derbi öncesi ayrılık! Serdar Aziz, Emre Belözoğlu'nu çıldırttı!

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.09.2020 16:29 | Son Güncelleme

Mali olarak zor bir dönemden geçen Fenerbahçe'de yapılan transferlerin yanında bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemdeyken, maaş indirimi için görüşme yapılan bazı oyunculardan gelen olumsuz dönüş yönetimin canını sıkıyor. Son olarak Serdar Aziz ile görüşme gerçekleştiren Emre Belözoğlu 'yaptığım fedakârlık yeter' yanıtını alınca adeta çileden çıktı ve oyuncunun üstünü çizdi. İşte detaylar....

Fenerbahçe'de derbi öncesi ayrılık! Serdar Aziz, Emre Belözoğlu'nu çıldırttı!

Bu sezon transfer döneminin açık ara şampiyonu olan Fenerbahçe, kadrosuna birçok ismi dahil ederken birçok isimle de yollarını ayırmıştı.Vedat Muriqi, Jailson, Tolgay Arslan, Mevlüt Erdinç, Alper Potuk, Isla gibi önemli isimlerle vedalaşan Sarı Kanarya'da ayrılık operasyonu henüz tamamen bitmiş değil.Yaşanan mali bunalım sonrası oyuncu maaşlarında indirime yapma yoluna giden sarı-lacivertlilerde, bazı isimler bu talebe olumlu dönüş yaparken, bazı isimlerle anlaşma sağlanamamıştı.

Ajansspor'un haberine göre; Bu isimlerden olan Serdar Aziz'le yollar ayrılıyor. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun maaş indirimi talebi karşılık bulamayınca deneyimli savunmacının üstü çizildi.Stoper havuzunda Lemos, Tisserand, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ın olmasıyla geniş bir rotasyona sahip sarı-lacivertli ekip, Serdar Aziz'in maliyetinden kurtulmak istiyor.Fenerbahçe'de 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Serdar Aziz ile yollar ayrılıyor.

Serdar ile bir araya gelen sportif direktör Emre Belözoğlu, oyuncunun garanti ücretinde %25'lik indirim yapmasını talep etti.Bu talep Serdar Aziz tarafından kabul görmediği iddia edildi.

"YETERİ KADAR FEDAKARLIK YAPTIM"

Galatasaray'dan ayrılıp Fenerbahçe'ye imza atarken yeteri kadar fedakarlık yaptığını söyleyen 30 yaşındaki oyuncu, "O yüzden artık fedakarlık yapmak istemiyorum" diyerek teklifi geri çevirdiği belirtildi. Emre Belözoğlu'nun bu yanıt karşısında çok sinirlendiği belirtilirken oyuncunun üstünü çizdiği ifade edildi.

YOLLAR AYRILIYOR!

Fenerbahçe yönetimi Serdar Aziz'in indirim talebinin kabul etmemesi sonrası oyuncuyla yolları ayırma kararı aldı.Lemos, Tisserand, Zanka ve Sadık Çiftpınar'ın varlığı ve Serdar'ın sık sakatlanması da yönetimin bu kararı almasında etkili oldu.Sarı lacivertli yönetim böylece oyuncunun yıllık 2 milyon Euro'luk maliyetinden kurtulmuş olacak.

MENAJERİ AÇIKLADI!

Serdar Aziz'in menajeri, Fenerbahçe'den şu ana kadar kendilerine hiçbir bilgilendirme gelmediğini vurgulayarak, "Fenerbahçe kulübünden bize hiçbir bilgi gelmedi; dolayısıyla Serdar Aziz için çıkan haberlerin bizim için bir anlamı yok. Serdar Aziz çok iyi bir profesyoneldir ve hem sportif hem de psikolojik olarak her zaman çok dayanıklıdır; bu çıkan haberlerden asla etkilenmez" dedi.


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