Fenerbahçe'de dev kriz! İsmail Kartal ile 4 yıldızın arası açık

Süper Lig ve Avrupa kulvarında yoğun bir maç trafiğinden geçen Fenerbahçe'de soyunma odası kriz iddialarıyla çalkalanıyor. Teknik direktör İsmail Kartal ile İspanyol on numara Marco Asensio arasında patlak veren gerilimin tekil bir olay olmadığı ve takım içerisindeki diğer yabancı yıldızlara da sıçradığı iddia edildi.

KANTE VE GUENDOUZI İLE İLETİŞİM SORUNU

Takvim'de yer alan habere göre, İsmail Kartal'ın İspanyol yıldız Marco Asensio dışında orta sahanın iki kritik ismi N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi ile de iletişim problemleri yaşadığı kaydedildi. Aston Villa ile oynanan karşılaşmanın ardından İsmail Kartal'ın Kante hakkında yaptığı, "Kante bana yüzde 100 hazır olmadığını söyledi. Oynamasının risk olduğunu belirtince ben de oynatmadım" şeklindeki basın açıklamalarının Fransız yıldızla tecrübeli teknik adam arasındaki ipleri gerdiği aktarıldı.

LUKAKU DAHA FAZLA SÜRE İSTİYOR

Sarı-lacivertli kulüpteki krizin bir diğer ayağını ise kulübede kalmaktan rahatsızlık duyan Romelu Lukaku oluşturuyor. Belçikalı golcünün daha fazla süre alma talebine karşın teknik direktör İsmail Kartal'ın, tecrübeli santrforun fiziksel olarak henüz yüzde 100 seviyeye ulaşmadığını düşünmesi ikili arasındaki huzursuzluğu artırdı.

YABANCI OYUNCULAR "BASININ ÖNÜNE ATILMAKTAN" RAHATSIZ

Takımdaki yabancı futbolcuların önemli bir kısmının, İsmail Kartal'ın maç sonraları düzenlediği basın toplantılarında oyuncularını açıkça eleştirmesinden ve hedef göstermesinden rahatsızlık duyduğu ifade edildi. Son olarak Kante örneğinde yaşanan durumun ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yabancı oyuncular arasındaki diyalog kopukluğunun derinleştiği öne sürüldü.