Fenerbahçe'de dev zirve!

Bugün Samandıra'da yapılacak dev zirvede bu maç masaya yatırılacak. Toplantıda Erol Bulut ve teknik ekibinin yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menacer Volkan Ballı yer alacak.
Erol Bulut'un bu zirvede, bundan sonra izlemeyi planladığı yol haritasını paylaşacağı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun ise takıma ve Bulut'a olan güvenini yinelemesi bekleniyor.
G.Saraylı yıldıza Avrupa'dan dev talip!
Abdullah Avcı, Trabzonspor yönetimini şaşırttı
Lazio'ya şok sahtekarlık suçlaması!
''İyi bir başkan olamadığımı biliyorum''
Abdullah Avcı, Trabzon'a geldi
''Fatih Terim artık kötü bir teknik direktör''
Ersin Destanoğlu PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe'den Ocak bombası! Dünya yıldızı...
Beşiktaş'tan Welinton açıklaması
Yılmaz Vural kulağını göstererek: Bir tek burası kaldı...
Vedat Muriqi'ye şok tepki: 'Burası Fenerbahçe değil...'
İşte Melo'nun sahalardan uzak kalacağı süre
"Futbolda şike kumpası" davasında flaş itiraf!
Okuyucu Yorumları 0 yorum