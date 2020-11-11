Fenerbahçe'de dev zirve!

Bugün Samandıra'da yapılacak dev zirvede bu maç masaya yatırılacak. Toplantıda Erol Bulut ve teknik ekibinin yanı sıra sportif direktör Emre Belözoğlu ve yardımcısı Selçuk Şahin ile idari menacer Volkan Ballı yer alacak.

Erol Bulut'un bu zirvede, bundan sonra izlemeyi planladığı yol haritasını paylaşacağı öğrenildi. Emre Belözoğlu'nun ise takıma ve Bulut'a olan güvenini yinelemesi bekleniyor.

