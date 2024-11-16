Fenerbahçe'de devre arasında bir ayrılık daha! Jose Mourinho biletini kesti

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Cengiz Ünder'in hikayesi sona eriyor. Kadroda forma giyemeyecek oyuncuları tutmak istemeyen Mourinho, devre arasında Cengiz'in ayrılmasını istedi.

CENGİZ ÜNDER DE MUTSUZ

Mourinho'nun da bir türlü gözüne giremeyen Cengiz Ünder'in de kariyerini toparlamak için ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istemesi Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırıyor.

10 MİLYON EURO BEKLENTİ

Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinden 10 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyor. Olası kiralama teklifleri de ayrıca değerlendirilecek.