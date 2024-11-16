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Fenerbahçe'de devre arasında bir ayrılık daha! Jose Mourinho biletini kesti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.11.2024 09:46
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Fenerbahçe'de iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Rodrigo Becao'nun devre arasında ayrılacağı konuşulurken bir sürpriz de Cengiz Ünder konusunda yaşandı. Performansından hiç memnun kalmayan Jose Mourinho, Cengiz Ünder'in biletini kesti.

Fenerbahçe'de devre arasında bir ayrılık daha! Jose Mourinho biletini kesti
Cengiz Ünder

Cengiz Ünder

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden beri sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Cengiz Ünder'in hikayesi sona eriyor. Kadroda forma giyemeyecek oyuncuları tutmak istemeyen Mourinho, devre arasında Cengiz'in ayrılmasını istedi.

CENGİZ ÜNDER DE MUTSUZ

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Mourinho'nun da bir türlü gözüne giremeyen Cengiz Ünder'in de kariyerini toparlamak için ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma transfer olmak istemesi Fenerbahçe'nin işini kolaylaştırıyor.

10 MİLYON EURO BEKLENTİ

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Fenerbahçe'nin Cengiz Ünder transferinden 10 milyon Euro civarı bir bonservis beklentisi bulunuyor. Olası kiralama teklifleri de ayrıca değerlendirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cengiz Ünder fenerbahçe
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