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Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı! Süper Lig'deki ilk 5 maçında tarihe geçti...

26.09.2023 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hareketli bir yaz transfer dönemi geçiren Fenerbahçe'de en dikkat çeken takviyelerden biri Edin Dzeko olmuştu. Sarı - lacivertlilere gelir gelmez kaptanlık bandını koluna takan Bosnalı golcü; takımın 1 numaralı lideri olurken, gösterdiği performansla da taraftarların gönlünde taht kurdu. Dzeko ayrıca Süper Lig'deki ilk 5 maçlar itibarıyla da tarihe geçti. İşte detaylar...

Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir derece olarak belirleyen Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası esiyor. Sarı - lacivertlilere geldiği günden bu yana takıma yaptığı liderlik ve gösterdiği performansla ön plana çıkan yıldız isim taraftarların büyük beğenisini topladı.

TARİHE GEÇTİ

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Bosnalı golcü ayrıca Fenerbahçe tarihine de geçti. Edin Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibarıyla Mamadou Niang ile birlikte sarı-lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu.

NIANG İLE BERABER...

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Dzeko, şu ana kadar 5 maçta 4 gol, 3 asistle toplam 7 gole katkısı verdi. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt etki etmişti.

SON 15 YILDA İSE...

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Edin Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibarıyla tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.

37 yaşındaki yıldız, bu sezon oynadığı toplam 9 resmi maçta ise 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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