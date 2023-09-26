Fenerbahçe'de Edin Dzeko rüzgarı! Süper Lig'deki ilk 5 maçında tarihe geçti...

Bu sezon hedefini mutlak şampiyonluk ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde başarılı bir derece olarak belirleyen Fenerbahçe'de Edin Dzeko fırtınası esiyor. Sarı - lacivertlilere geldiği günden bu yana takıma yaptığı liderlik ve gösterdiği performansla ön plana çıkan yıldız isim taraftarların büyük beğenisini topladı.

TARİHE GEÇTİ

Bosnalı golcü ayrıca Fenerbahçe tarihine de geçti. Edin Dzeko, ligdeki ilk 5 maçlar itibarıyla Mamadou Niang ile birlikte sarı-lacivertli ekibe en çok gol katkısı veren futbolcu oldu.

NIANG İLE BERABER...

Dzeko, şu ana kadar 5 maçta 4 gol, 3 asistle toplam 7 gole katkısı verdi. Mamadou Niang ise 2008/09 sezonunda 6 gol, 1 asistle 7 gole direkt etki etmişti.

SON 15 YILDA İSE...

Edin Dzeko, son 15 yılda ise ilk 5 maçlar itibarıyla tek başına en çok gol katkısı veren oyuncu durumunda.

37 yaşındaki yıldız, bu sezon oynadığı toplam 9 resmi maçta ise 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

