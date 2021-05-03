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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki! Maç bitmeden soyunma odasına gitti

03.05.2021 22:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'ndan Erzurumspor maçının son anlarında futbolcularına şok bir tepki geldi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan takıma şok tepki! Maç bitmeden soyunma odasına gitti

Fenerbahçe, Erzurumspor mücadelesine fırtına gibi başladı ve ilk 15 dakikada 3-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu dakikadan sonra Sarı Lacivertliler oyunu rölantiye alırken ikinci yarıda ise Sarı Lacivertli taraftarlar skora rağmen korkulu anlar yaşadılar.

Önce 20 yaşındaki Özgür Sert 81'de farkı 2'ye indiren golü attı. Bu golden bir dakika sonrasında ise Butko'nun ortasına Oltan Karakullukçu kafayı vurdu ancak top az farkla auta gitti. Erzurumspor 1 dakika içinde 2. golü bulabilirdi.

MAÇ BİTMEDEN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Erzurumspor bu pozisyonların ardından cesaret buldu ve saldırmaya başladı. Bununla birlikte konuk ekip arka tarafında ise ciddi boşluklar bıraktı. Fenerbahçe Osayi, Samatta ve Valencia ile ciddi pozisyonlar yakalarken bomboş gol pozisyonlarını değerlendiremedi.

Son olarak Osayi Samuel de uzatmalarda çok ciddi bir gol pozisyonundan yararlanamadı ve saç baş yoldurdu. Teknik direktör Emre Belözoğlu da bu pozisyonun ardından 90+3'te direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.


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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Emre Belözoğlu
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
adamı da dellendirdiler bukdr kabiliyetsizlik olmaz tabi 5 puan geride olur fb bu oyuncularla o samatta fln ne işe yarar

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