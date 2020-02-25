Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Alex de Souza

Fenerbahçe'de alınan Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşı gündeme sürpriz bir isim geldi.
Yönetimin Yanal'ın gitmesi durumunda eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise Alex de Souza oldu. Fakat Brezilyalı eski futbolcunun sezon ortasında bu görevi kabul etmeme durumuna karşı, sezonu Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsüyle tamamlayacağı görüşü ortaya atıldı.
Şu anda ülkesi Brezilya'da bulunan Alex, eski takımı Fenerbahçe'yi tercüman Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Samet Güzel, Alex'in bu görevi kabul etme ihtimaline karşı takımın tüm maçlarını yerinde izlediği ve Alex'e bilgi verdiği öğrenildi.
Diğer taraftan Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Bulut'un bir takımın başında olması en büyük pürüz olarak gösterilirken, listede iki isim daha bulunuyor. Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran ve sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı'nın da listede yer aldığı öğrenilirken; Tayfun Korkut da diğer adaylar arasında...
(Sporx)
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