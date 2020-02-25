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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Alex de Souza

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.02.2020 14:57 | Son Güncelleme

Fenerbahçe yönetimi, Ersun Yanal'la yollarını ayırması durumunda Alex de Souza'yı göreve getirmek istiyor. Brezilyalı yıldızın görevi reddetmesi durumunda ise sezon Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsüyle tamamlanacak.

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Alex de Souza

Fenerbahçe'de alınan Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılma ihtimaline karşı gündeme sürpriz bir isim geldi.

Yönetimin Yanal'ın gitmesi durumunda eski futbolcularını takımın başına getireceği belirtildi. Bu kapsamda sarı-lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise Alex de Souza oldu. Fakat Brezilyalı eski futbolcunun sezon ortasında bu görevi kabul etmeme durumuna karşı, sezonu Tuncay Şanlı, Volkan Demirel ve Emre Belözoğlu üçlüsüyle tamamlayacağı görüşü ortaya atıldı.

FENERBAHÇE'Yİ TAKİP EDİYOR

Şu anda ülkesi Brezilya'da bulunan Alex, eski takımı Fenerbahçe'yi tercüman Samet Güzel aracılığıyla takip ediyor. Samet Güzel, Alex'in bu görevi kabul etme ihtimaline karşı takımın tüm maçlarını yerinde izlediği ve Alex'e bilgi verdiği öğrenildi.

EROL BULUT DA LİSTEDE

Diğer taraftan Aytemiz Alanyaspor'da çok başarılı olan Erol Bulut da gelecek sezonun teknik direktör adayları arasında yer alıyor. Bulut'un bir takımın başında olması en büyük pürüz olarak gösterilirken, listede iki isim daha bulunuyor. Uzun yıllar Başakşehir'i çalıştıran ve sezon başında Beşiktaş'ın başına geçen Abdullah Avcı'nın da listede yer aldığı öğrenilirken; Tayfun Korkut da diğer adaylar arasında...

(Sporx)

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