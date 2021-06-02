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Fenerbahçe'de Ferreira ve Sousa ön planda

02.06.2021 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için arayış sürerken, edinilen bilgiye göre sarı-lacivertliler Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşme halinde.

Fenerbahçe'de Ferreira ve Sousa ön planda

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, dün gerçekleştirdiği toplantında teknik direktörlük için Portekiz ve Alman ekolü ile alakalı çalışma yaptıklarını ifade etmişti.

Elde edilen bilgilere göre sarı-lacivertliler, teknik adamlık koltuğunu emanet etme adına Abel Ferreira ve Paulo Sousa'yla görüşüyor.

Palmeirasla Copa America’yı kazanan Abel Ferreira şu anda favori konumunda. Ferreira'nın, Brezilya’daki sağlık krizi ve Avrupa’ya dönmek istemesinden dolayı sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak baktığı belirtildi.

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Şu anda Palmerias'ta görev yapan 42 yaşındaki çalıştırıcı için Fenerbahçe'nin ve Palmerias'ın eski futbolcusu Alex'le, Başkan Ali Koç'un fikir alışverişinde bulunacağı dile getirildi.

Fenerbahçe için adı geçen bir diğer isim olan Paulo Sousa ise Polonya Milli Takımı'nın başında bulunuyor. Tarafların anlaşma sağlaması durumunda 50 yaşındaki teknik adamın, Avrupa Şampiyonası'nın ardından sarı-lacivertlilerin başında yer alabileceği aktarıldı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
KİMİ GETİRLERSE GETİRSİNLER.MEVCUT FUTBOLCULARIN % 70 DEĞİŞMEDEN BU TAKIMDAN BİR ŞEY OLMAZ.ÇOĞU YAŞLI PRES, KISA PAS, DİKİNE OYNAMA , MODERN FUTBOL İLE ALAKASI OLMAYANLARDAN OLUŞMUŞ BİR TAKIM OLUP, BURINDAN EMRE VE VOLKAN GİBİ KOVULMASI GEREKMEKTEDİR.
HARIKA BÜUÜK BAŞKAN ARKANDAYIZ
ali koç yine şapkadan tavşan çıkarma peşinde, şampiyonluk bu kadar zor değil, iyi kaliteli gençleri alırsın yanına çok kaliteli 3-4 isim koyarsın bir kaç sene sonra şampiyon olursun ajax örneğinde olduğu gibi , ali koç bütün çürük çarık sakat devri kapanmış hurdaları topluyor sonra birini tutup geliyor bizi şampiyon yap diyor olursun canerle gökhanla mesutla gustavo sosayla serdar aziz çisseyle yaş ortalaması 65 takımın

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