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Fenerbahçe'de futbolcular sakinliğiyle dikkat çekiyor

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.11.2020 10:26 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, Antalyaspor'u son bölümlerdeki penaltı golüyle mağlup etti. Kaçan birçok pozisyona rağmen takımın panik yapmaması gözlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'de futbolcular sakinliğiyle dikkat çekiyor

Fenerbahçe, Antalyaspor karşısında sayısız fırsat bulmasına rağmen üç puanı son bölümlerde penaltı golü ile bulabildi. Bu bölümde dikkat çeken en önemli husus ise takımın panik yapmaması oldu.

Teknik Direktör Erol Bulut bu durumu takımdan özel olarak istiyor. İlk oynanan Çaykur Rizespor maçında benzer bir panik havası oluşmuş ve bir daha bu şekilde oynamaması konusunda takım uyarılmıştı.

TAKIMI ELEŞTİRMEDİ

Hatay ile berabere kalınan maçta da rakip eksik kalmasına rağmen takımın aynı oyun düzeninde devam etmesi eleştirilmişti. Antalya maçında ise panik yapmamanın ve oyun disiplinine bağlı kalmanın karşılığı alındı.

Erol Bulut maç sonu galibiyet ve oyundan dolayı takımını kutladı. Kaçan gol pozisyonları içinse takımını fazla eleştirmedi. Futbolda bu tip durumların olabileceğini ifade etti. (AKŞAM)

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