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Fenerbahçe'de gündem Dybala! Jose Mourinho, sarı-lacivertli yönetime isteğini açık açık bildirdi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
17.11.2024 12:37
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Fenerbahçe, devre arası için planlamalarına şimdiden başladı. Jose Mourinho'nun talepleri doğrultusunda ilerleyen sarı-lacivertliler, Dybala'yı gündemine aldı. Roma'dan ayrılmaya karar veren Arjantinli oyuncu ile görüşme yapılacak.

Fenerbahçe'de gündem Dybala! Jose Mourinho, sarı-lacivertli yönetime isteğini açık açık bildirdi
Paulo Dybala

Paulo Dybala

ARJ Arjantin
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Roma
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Fenerbahçe, Dybala için bir oyuncu için harekete geçti. Anderson Talisca ve Dybala ikilisi üzerinde duran sarı-lacivertliler, iki oyuncudan birini tercih edecek.

MOURINHO İSTEDİ

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Roma'dan eski öğrencisi olan Dybala'yı çok isteyen Jose Mourinho, Ali Koç'a bu durumu bildirdi. Devre arasında resmi girişimin yapılacağı öğrenilirken, Dybala'nın Fenerbahçe'ye sıcak olduğu aktarıldı.

TALISCA OLMAZSA DYBALA

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Fenerbahçe yönetiminin Dybala yerine ilk hamle olarak Talisca'yı düşündüğü öğrenildi. Talisca olmazsa sarı-lacivertliler Dybala'yı transfer etmek için her şeyi yapacak.

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Paulo Dybala fenerbahçe mourinho
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