Fenerbahçe'de gündem Dybala! Jose Mourinho, sarı-lacivertli yönetime isteğini açık açık bildirdi

Fenerbahçe, Dybala için bir oyuncu için harekete geçti. Anderson Talisca ve Dybala ikilisi üzerinde duran sarı-lacivertliler, iki oyuncudan birini tercih edecek.

MOURINHO İSTEDİ

Roma'dan eski öğrencisi olan Dybala'yı çok isteyen Jose Mourinho, Ali Koç'a bu durumu bildirdi. Devre arasında resmi girişimin yapılacağı öğrenilirken, Dybala'nın Fenerbahçe'ye sıcak olduğu aktarıldı.

TALISCA OLMAZSA DYBALA

Fenerbahçe yönetiminin Dybala yerine ilk hamle olarak Talisca'yı düşündüğü öğrenildi. Talisca olmazsa sarı-lacivertliler Dybala'yı transfer etmek için her şeyi yapacak.