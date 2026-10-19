Fenerbahçe'de hiç süre alamadan gönderilmişti! Steven Caulker LinkedIn'den iş arıyor...

Tottenham altyapısında yetişen ve kariyerinde Liverpool, Southampton gibi önemli İngiliz kulüplerinde forma giyen Steven Caulker, futbolu bıraktıktan sonra iş arayışına girdi. Bir dönem Fenerbahçe'ye transfer olan ancak sarı-lacivertli formayla resmi maça çıkamayan deneyimli savunmacı, iş bulma sürecinde yaşadığı zorlukları anlattı.

FENERBAHÇE'DE RESMİ MAÇA ÇIKAMADAN AYRILDI

Kariyerinde Liverpool, Swansea City, Southampton ve Queens Park Rangers gibi İngiliz ekiplerinde oynayan Steven Caulker, Türkiye'de de futbol hayatını sürdürdü. Fenerbahçe'ye transfer olmasına rağmen sarı-lacivertli formayla resmi bir karşılaşmada görev alamayan İngiliz stoperin kariyeri, bu dönemin ardından farklı bir seyir izledi.

Alt liglerde de mücadele eden Caulker, Malaga City, Ankara Keçiörengücü ve İzlanda temsilcisi Stjarnan formalarını giydi. Tecrübeli futbolcu, ilerleyen dönemde profesyonel kariyerini noktalama kararı aldı.

İŞ ARARKEN YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATTI

Futbolu bıraktıktan sonra iş dünyasında kendisine yeni bir yol çizmeye çalışan 34 yaşındaki Caulker, LinkedIn üzerinden yaptığı paylaşımda iş arama sürecinin psikolojik etkilerine değindi. Başvurularına rağmen geri dönüş alamamanın ve mülakat fırsatı bulamamanın yıpratıcı olabildiğini belirten eski futbolcu, bu süreçte sakin kalmanın önemini vurguladı.

"300'DEN FAZLA KEZ GERİ ÇEVRİLDİM"

İşsizlik dönemlerinin kendisini zorladığını dile getiren Caulker, yaşadığı deneyimleri şu sözlerle aktardı:

"İşsizlik dönemleri oldukça yıpratıcı olabiliyor. Daha önce de benzer süreçlerden geçtiğim için bu ruh haline yabancı değilim ancak bu durum işleri kolaylaştırmıyor. Sahip olduğunuz niteliklerin fazlasıyla karşıladığı pozisyonlara başvurup mülakat dahi çağrısı alamamak üzücü; fakat bu durum paniğe kapılmamı gerektirmiyor. Walt Disney dahi fikirleri yüzlerce kez reddedilen bir isim; başarısızlıklar hayatın doğal bir parçası. Benim en çok zorlandığım nokta ise kariyer hedeflerimle uyuşmayan teklifleri veya işleri geri çevirmek zorunda kalmak. Bu belirsizlikte sükuneti korumak ve günlük rutine bağlı kalmak büyük önem taşıyor. Sabah yaptığım tempolu koşunun ardından salgılanan endorfinle birlikte şu an kendimi oldukça zinde hissediyorum."

Caulker, paylaşımında özellikle başvurularından sonuç alamamanın ve kariyer hedefleriyle örtüşmeyen iş seçenekleri arasında kalmanın yarattığı baskıya dikkat çekti. Eski futbolcu, belirsizlik döneminde günlük rutinini koruyarak ve spor yaparak motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştığını ifade etti.