Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Genç isim eski takımına yeniden kiralanıyor, teklifi kabul etti

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması söz konusu.
Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.
Fenerbahçe’de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa 21 yaşındaki ön libero Bartuğ Elmaz geliyor. Başarılı oyuncu yeniden Sivasspor’a kiralanacak.
Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da geçiren Bartuğ’un, devre arasında yeniden Kırmızı Beyazlı takıma kiralanacağı da gelen haberler arasında. Genç Bartuğ’un da teklifi yeniden kabul ettiği gelen haberler arasında.