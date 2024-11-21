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Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Genç isim eski takımına yeniden kiralanıyor, teklifi kabul etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
21.11.2024 11:27
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Bu sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe'de ara transfer için çalışmalar hızlanırken kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması gündemde. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Genç isim eski takımına yeniden kiralanıyor, teklifi kabul etti
Bartuğ Elmaz

Bartuğ Elmaz

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Süper Lig'de devre arası yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması söz konusu.

Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.

SİVASSPOR'A GİDİYOR

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Fenerbahçe’de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa 21 yaşındaki ön libero Bartuğ Elmaz geliyor. Başarılı oyuncu yeniden Sivasspor’a kiralanacak.

TEKLİFİ YENİDEN KABUL ETTİ

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Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da geçiren Bartuğ’un, devre arasında yeniden Kırmızı Beyazlı takıma kiralanacağı da gelen haberler arasında. Genç Bartuğ’un da teklifi yeniden kabul ettiği gelen haberler arasında.

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