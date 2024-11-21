Fenerbahçe'de ilk ayrılık... Genç isim eski takımına yeniden kiralanıyor, teklifi kabul etti

Süper Lig'de devre arası yaklaşırken çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de kadroya katılacak isimlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması söz konusu.

Talisca sonrası başta sol bek olmak üzere eksik görülen bölgeleri de güçlendirmek isteyen Sarı-Lacivertliler, yapacağı transferlerle birlikte süre bulamayan bazı isimlerle de vedalaşacak.

SİVASSPOR'A GİDİYOR

Fenerbahçe’de takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa 21 yaşındaki ön libero Bartuğ Elmaz geliyor. Başarılı oyuncu yeniden Sivasspor’a kiralanacak.

TEKLİFİ YENİDEN KABUL ETTİ

Geçen sezonun ikinci yarısını Sivasspor’da geçiren Bartuğ’un, devre arasında yeniden Kırmızı Beyazlı takıma kiralanacağı da gelen haberler arasında. Genç Bartuğ’un da teklifi yeniden kabul ettiği gelen haberler arasında.