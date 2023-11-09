Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan yeni karar! Taktiği bu akşam uygulayacak

Fenerbahçe'de taktik değişiyor. Stoper tandeminde yaşanan peş peşe sakatlıklardan sonra eli kolu bağlanan İsmail Kartal'ın yeni sisteme geçeceği öğrenildi.

İSMAİL KARTAL'DAN YENİ SAVUNMA SİSTEMİ

Sezon başından beri Becao ve Djiku ikilisiyle ofsayt taktiği deneyen İsmail Kartal, yaşanan sakatlıklar sonrası bu taktikten vazgeçeceği öğrenildi.

OFSAYT TAKTİĞİ YAPILMAYACAK

İsmail Kartal'ın Ludogorets maçında ofsayt taktiği yapmayı düşünmediği ve oyuncularına buna göre hazırladığı aktarıldı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. maçında bu akşam TSİ 23:00'te Ludogorets'e konuk olacak.





