SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de İsmail Kartal müjdeyi verdi!

Fenerbahçe'de İsmail Kartal müjdeyi verdi!

23.02.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanşında Fenerbahçe, yarın Çekya temsilcisi Slavia Prag'a konuk olacak. Prag'da mücadelenin oynanacağı Eden Arena'da düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile sarı-lacivertli futbolculardan Serdar Dursun açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'de İsmail Kartal müjdeyi verdi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ve Serdar Dursun, Slavia Prag maçı öncesi basın toplantısı düzenledi.

"TURU GEÇMEK İÇİN GELDİK"

Karşılaşmayla ilgili konuşan İsmail Kartal "Slavia Prag'a karşı istediğimiz oyunu oynadığımız anlarda şanssız goller yedik. Bu bizim beklemediğimiz bir şey oldu. Taraftarlarımıza kendimizi affettirmek ve turu geçmek istiyoruz. Kendimize göre planlarımız var. Bize yakışan oyunla turu geçmeyi hedefliyoruz. Turu geçmek için her şeyi deneyeceğiz. Bu kadar söyleyebiliyorum. Gerisini sahada göreceksiniz." dedi.

ARDA GÜLER İLK 11'DE OLACAK MI?

Arda Güler ile ilgili de konuşan İsmail Kartal "Arda Güler değerli bir oyuncumuz, önü açık. Fenerbahçe ve Türk futbolu için geleceği olan bir isim. Böyle oyuncularımızı çabuk kaybetmek istemiyoruz. Onu korumak istiyorum. Oynayacağı maçlar var. Eksikleri var, kuvvetlenmesi, tecrübelenmesi gerekiyor. Artık A Takım oyuncusudur ama her zaman değil. Onu güçlendireceğiz, daha iyi olması için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

İRFAN CAN KAHVECİ MÜJDESİ

İrfan Can Kahveci hakkında da konuşan İsmail Kartal "İrfan Can Kahveci ile konuştuk, tam olarak hazır değil ama oyunun belli bir bölümünde oynayabileceğini söyledi. Bu yüzden kadroya aldık. Hangi oyuncunun nerede ne yapacağını ben çok iyi biliyorum." açıklamasını yaptı.

KIM MIN-JAE'NİN SON DURUMU

İsmail Kartal, Kim Min-Jae ile ilgili yaptğı açıklamada ise "Kim Min-Jae son antrenmanda olacak. Sonrasında görüşmemiz olacak. Slavia Prag maçında oynayıp oynamayacağına maç saatinde karar vereceğiz." diye konuştu.

SERDAR DURSUN'UN AÇIKLAMALARI

Sarı-lacivertli futbolcu Serdar Dursun ise "Turu atlamak için geldik. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu aynı milli maç gibi, ülke puanı için çok önemli bir maç. Konsantreyiz, hatalarımızdan ders aldık, analiz yaptık. Öncelikle gol atıp, gol yemememiz lazım. 1-0 öne geçtiğimiz anda, akıllı oynayıp gol yemememiz lazım. Galibiyetle ayrılmak istiyoruz." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni takımı duyanları hayrete düşürüyor!Yeni takımı duyanları hayrete düşürüyor!
Futbol kariyeri bitti! Artık Kırkpınar'da oynayabilirFutbol kariyeri bitti! Artık Kırkpınar'da oynayabilir
Kendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildiKendi kalesine 3 gol attı, hocası oyundan alarak durdurabildi
Anahtar Kelimeler:
İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

500 binden fazla Ukraynalı mülteci alabiliriz

Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!

Maske zorunluluğunun kalkacağı tarihi açıkladı!

Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!

Bu görüntüye bakan sinirden çıldırıyor!

''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...

''Mesut Özil futbolu bıraktı!'' Yaptığı anlaşmalar dudak uçuklattı...

Halit Kıvanç'tan korkutan haber!

Halit Kıvanç'tan korkutan haber!

Yeni takımı duyanları hayrete düşürüyor!

Yeni takımı duyanları hayrete düşürüyor!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Yemekten sonra kahve içenler dikkat! Zararı çok büyük

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Büyük göğüslü kadınlar dikkat! Sakın bunu yapmayın

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.