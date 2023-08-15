Fenerbahçe'de 'istenmeyen adam' ilan edildi! Altay Bayındır her an Sarı-Lacivertliler'e veda edebilir! Yeni adresi...

Bu sezon Süper Lig'de şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe lige Gaziantep FK karşısında alınan 2-1'lik galibiyetle start verirken, geçtiğimiz sezondan bu yana taraftarların eleştirilerinin hedefindeki isimlerin başında gelen Altay Bayındır bu karşılaşmada yediği talihsiz golle bir kez daha tepki çekmişti.

MLS'E GİTMEYİ İSTİYORDU

25 yaşındaki file bekçisinin yediği bu gol sonrası mental olarak büyük bir çöküşte olduğu yazılırken, takımda adeta 'istenmeyen adam' ilan edildi. Bayındır'ın MLS'e gitmeyi çok istediği ancak Amerika'da transfer sezonunun kapanması nedeniyle gidemediği ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL'A ELEŞTİRİ

Belki de Antep karşılaşmasıyla son maçına çıkan 25'lik kalecide ısrar eden İsmail Kartal da bu yüzden eleştiri topluyor. Kartal, "Hataları oldu evet ama bizim oyuncumuz, sahip çıkacağız" dedi.

BEDELSİZ DE OLSA GÖNDERİLECEK

Taraftar tepkisinin daha da şiddetlenmesinden ve takımın havasının bozulmasından endişe eden Fenerbahçe Yönetimi, gerekirse Altay'ı bedelsiz gönderecek.

