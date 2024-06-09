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Fenerbahçe'de Jose Mourinho İngiliz yıldızı gözüne kestirdi ve anlaşma sağlandı!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.06.2024 15:34
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Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'dan ilk hamle geldi. Forvet takviyesi isteyen Portekizli çalıştırıcı gözüne Mason Greenwood'u kestirdi. Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği yıldız oyuncu için Fenerbahçe girişimlere başladı.

Fenerbahçe'de Jose Mourinho İngiliz yıldızı gözüne kestirdi ve anlaşma sağlandı!
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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Fenerbahçe'de Jose Mourinho çevresini kullanmaya başladı. İngiltere'deki yakınlıklarını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Mason Greenwood ile anlaşma sağladı.

KİRALIK FORMÜLÜ

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Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mason Greenwood'u kiralamak için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler önemli aşama kaydetti.

BAŞKANLIK SEÇİMİ BEKLENİYOR

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Yapılacak transferler için başkanlık seçimini bekleyen sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta girişimlerini hızlandırarak yeni sezon öncesi transferleri birer birer açıklayacak.

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Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe
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