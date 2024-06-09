Fenerbahçe'de Jose Mourinho İngiliz yıldızı gözüne kestirdi ve anlaşma sağlandı!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho çevresini kullanmaya başladı. İngiltere'deki yakınlıklarını değerlendiren Portekizli çalıştırıcı, Manchester United'ın kadrosunda düşünmediği Mason Greenwood ile anlaşma sağladı.

KİRALIK FORMÜLÜ

Güncel piyasa değeri 25 milyon euro olan Mason Greenwood'u kiralamak için girişimlere başlayan sarı-lacivertliler önemli aşama kaydetti.

BAŞKANLIK SEÇİMİ BEKLENİYOR

Yapılacak transferler için başkanlık seçimini bekleyen sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta girişimlerini hızlandırarak yeni sezon öncesi transferleri birer birer açıklayacak.





