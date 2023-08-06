Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sürpriz karar! Lisansı askıya alınabilir

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferlerine devam ederken, birçok yeni ismi kadrosuna kattı.
Sarı-Lacivertliler'de transferler sonrası artan yabancı oyuncu sayısıyla kontenjan problemi baş gösterirken, bu problemin üstesinden Lincoln Henrique ile gelmeye hazırlanıyor.
Fenerbahçe 2022'nin yazında Lincoln Henrique'yi Santa Clara'dan 3.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezona iyi başlayan Brezilyalı oyuncu, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.
Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemini çözmek için, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.