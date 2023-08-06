SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sürpriz karar! Lisansı askıya alınabilir

Fenerbahçe'de Lincoln Henrique için sürpriz karar! Lisansı askıya alınabilir

06.08.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de artan yabancı kontenjanı sonrası Sarı-Lacivertli yönetim yıldız ismin sözleşmesini dondurma kararı alabilir. İşte detaylar...

Lincoln Henrique

Lincoln Henrique

BRE Brezilya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trendyol Süper Lig'de yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe transferlerine devam ederken, birçok yeni ismi kadrosuna kattı.

Sarı-Lacivertliler'de transferler sonrası artan yabancı oyuncu sayısıyla kontenjan problemi baş gösterirken, bu problemin üstesinden Lincoln Henrique ile gelmeye hazırlanıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

LJN7hKLph0aE0Xdh6PljLQ

Fenerbahçe 2022'nin yazında Lincoln Henrique'yi Santa Clara'dan 3.5 milyon euro bonservisle kadrosuna katmıştı. Geçtiğimiz sezona iyi başlayan Brezilyalı oyuncu, yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sonrası sahalardan uzak kaldı.

SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINABİLİR

lincoln-henrique-fenerbahce-2022-23-1678703180-103508

Fenerbahçe, yabancı kontenjanı problemini çözmek için, sakatlığı süren Lincoln Henrique'nin sözleşmesini askıya alabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
A. Demirspor'dan transfer! 3 yıllık...A. Demirspor'dan transfer! 3 yıllık...
G.Saray'da Mertens şaşkınlığı! Yeni takımı...G.Saray'da Mertens şaşkınlığı! Yeni takımı...
Paredes, Galatasaray'a haber gönderdi! Yönetim harekete geçtiParedes, Galatasaray'a haber gönderdi! Yönetim harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe Süper Lig yeni sezon süper li

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

Günün Videosu

Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi
Şoke eden anlar! Sahile vuran dalga, araçları ve insanları sürükledi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Rüyasında gördü! Definden 26 yıl sonra mezarından çıkarttı

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Levi's, Merrell, Adidas... Moda dünyasının sevilen markalarında %40' varan indirim

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Benzinlikte doğum yaptı! Bebeğini terk edip gitti

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Telefon alabilmek için 8 aylık bebeklerini sattılar! Savunmaları şaşırttı

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Büyük fırsat zamanı! Jack&Jones boxerlarda %60'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.