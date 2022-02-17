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Fenerbahçe'de mağlubiyete rağmen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu!

17.02.2022 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Slavia Prag'a evinde 3-2 mağlup oldu. Taraftarların oyunculara büyük tepki gösterdiği maçta Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu'na büyük destek vardı. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler müthiş bir performans göstererek Ferdi'nin attığı golde asisti yaptı ve ilk 11'deki isimlere dudak ısırttı. Ferdi Kadıoğlu da maç başından sonuna kadar mücadelesini bırakmadı ve 1 gol 1 asistlik performansla maçı noktaladı.

Fenerbahçe'de mağlubiyete rağmen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu!
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 1-1'lik eşitliği bulmasının ardından 2 dakikada yediği 2 golle 3-1 geriye düşmesi taraftarın sabrını taşırdı. Oyunculara büyük tepki gösteren taraftarlar sadece 2 kişiyi alkışladı.

3-2 OLUNCA ALKIŞLADILAR!

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun maçı 3-2'ye getiren golünün asistini yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar bu iki ismin ayağına top ne zaman gelse büyük alkış gösterdi. Diğer oyunculara ise ıslıklı protesto yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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