Fenerbahçe'de mağlubiyete rağmen Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu göz doldurdu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi playoff turu ilk maçında Fenerbahçe ile Slavia Prag karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilerin 1-1'lik eşitliği bulmasının ardından 2 dakikada yediği 2 golle 3-1 geriye düşmesi taraftarın sabrını taşırdı. Oyunculara büyük tepki gösteren taraftarlar sadece 2 kişiyi alkışladı.

3-2 OLUNCA ALKIŞLADILAR!

Maçın ikinci yarısında oyuna giren Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu'nun maçı 3-2'ye getiren golünün asistini yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar bu iki ismin ayağına top ne zaman gelse büyük alkış gösterdi. Diğer oyunculara ise ıslıklı protesto yapıldı.

