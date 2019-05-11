Fenerbahçe'de Mehmet Topal sakatlandı

Süper Lig’de Akhisar ile karşılaşan Fenerbahçe’de Mehmet Topal talihsizlik yaşadı. Müsabakanın 6. dakikasında Bokila ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kalan Topal, 9. dakikada maça devam edemedi.
Yaşadığı sakatlık sonrası üzgün olan Topal yerini Victor Moses’a bıraktı.
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