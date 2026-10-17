Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş geri dönüyor!

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrı kalan tecrübeli orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş, yeniden sahalara inmek için gün sayıyor.

ALANYASPOR MAÇINDA KADRODA OLMASI BEKLENİYOR

Bugün saat 19.00'da başlayacak Corendon Alanyaspor karşılaşmasının maç kadrosunda yer alması beklenen Mert Hakan Yandaş, teknik heyetten görev bekleyecek. Mücadeleyi kulübede takip edecek olan 30 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın gidişatına göre müsabakanın ikinci yarısında oyuna dahil olarak formasına kavuşmayı amaçlıyor.

ÖNCELİKLİ HEDEFİ SÜPER LİG'DE RİTİM YAKALAMAK

Sarı-lacivertli ekibin UEFA kadrosunda yer almayan deneyimli orta saha, tüm odak noktasını yerel kulvara çevirmiş durumda. Avrupa maçlarında görev alamadığı için fiziksel ve ritim eksiğini lig karşılaşmalarıyla kapatmak isteyen Mert Hakan Yandaş, süre alarak takım içerisindeki yerini ve rekabetteki gücünü yeniden kazanmayı planlıyor.