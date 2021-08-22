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Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya

22.08.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Antalyaspor maçında Mesut Özil'i kulübeye çekerken, Muhammed Gümüşkaya'ya ilk 11'de görev verdi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil'in yerine Muhammed Gümüşkaya

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Süper Lig'in 2. haftasındaki Antalyaspor maçında ilk 11'inde sürpriz hamleler yaptı.

Sarı-lacivertlilerin yıldız ismi Mesut Özil kulübeye çekilirken, hafta arasındaki HJK Helsinki maçında galibiyeti getiren 20 yaşındaki genç oyuncu Muhammed Gümüşkaya hocasından formayı kapmayı başardı.

Mesut Özil, bu sezon Adana Demirspor ve HJK Helsinki maçlarına ilk 11'de başlamış ve 143 dakikada bir kez ağları sarsmıştı.

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Fenerbahçe'nin yeni transferi Min Jae Kim, Antalyaspor maçında ilk kez şans buldu.

Vitor Pereira, Güney Koreli stoperi Tisserand ve Attila Szalai ile birlikte 3'lü savunma hattına yazarken, Serdar Aziz kulübede yer aldı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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