Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için Hollanda devi PSV devreye girdi! Yıldız oyuncuyu yakından takip ediyorlar...

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Oğuz Aydın’a sürpriz bir talip çıktı. Hollanda devi PSV Eindhoven Oğuz Aydın’ı geçtiğimiz sezondan beri scoutlarına izlettirdi. Yaz transfer dönemi boyunca da yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

JOSE MOURINHO’NUN KARE ASI

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasını istemediği oyuncu için rapor verdiği iddia edildi. 3’lü savunmada kanat bek olarak, 4’lü sistemde de ön tarafta kanat olarak görev alan yıldız oyuncu, sarı lacivertli taraftarlar tarafından da performansı çok beğeniliyor.

ALANYA’DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

2024-2025 sezonunda Alanyaspor’dan 6 milyon euro’ya transfer edilen Oğuz Aydın, gösterdiği başarılı performans ile büyük takımlara göz kırpıyor.