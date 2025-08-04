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Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için Hollanda devi PSV devreye girdi! Yıldız oyuncuyu yakından takip ediyorlar...

Fenerbahçe’nin genç kanat oyuncusu Oğuz Aydın’a Hollanda devi talip oldu. PSV Eindhoven genç oyuncuyu durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın için Hollanda devi PSV devreye girdi! Yıldız oyuncuyu yakından takip ediyorlar...
Burak Kavuncu
Oğuz Aydın

Oğuz Aydın

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Oğuz Aydın’a sürpriz bir talip çıktı. Hollanda devi PSV Eindhoven Oğuz Aydın’ı geçtiğimiz sezondan beri scoutlarına izlettirdi. Yaz transfer dönemi boyunca da yıldız oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

JOSE MOURINHO’NUN KARE ASI

Fenerbahçe de Oğuz Aydın için Hollanda devi PSV devreye girdi! Yıldız oyuncuyu yakından takip ediyorlar... 1

Fenerbahçe’de teknik direktör Jose Mourinho’nun takımdan ayrılmasını istemediği oyuncu için rapor verdiği iddia edildi. 3’lü savunmada kanat bek olarak, 4’lü sistemde de ön tarafta kanat olarak görev alan yıldız oyuncu, sarı lacivertli taraftarlar tarafından da performansı çok beğeniliyor.

ALANYA’DAN TRANSFER EDİLMİŞTİ

Fenerbahçe de Oğuz Aydın için Hollanda devi PSV devreye girdi! Yıldız oyuncuyu yakından takip ediyorlar... 2

2024-2025 sezonunda Alanyaspor’dan 6 milyon euro’ya transfer edilen Oğuz Aydın, gösterdiği başarılı performans ile büyük takımlara göz kırpıyor.

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