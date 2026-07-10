Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Greenwood müjdesi! "Geliyor"

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde heyecanı artıran bir gelişme yaşandı.

OĞUZ ÇETİN'DEN MÜJDE! "GELİYOR..."

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Linz Havalimanı'nda taraftarların Mason Greenwood transferiyle ilgili sorusuna ‘Geliyor’ yanıtını verdipic.twitter.com/M31Y785rQz — Mynet (@mynet) July 10, 2026

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya'nın Linz Havalimanı'nda taraftarların İngiliz yıldızla ilgili yönelttiği soruya verdiği "Geliyor" cevabıyla transfer iddialarını güçlendirdi. Bu açıklama, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken gözler artık resmi duyuruya çevrildi.

MARSİLYA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Marsilya ile bonservis konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibine 40 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

YILLIK MAAŞI DA BELLİ OLDU

24 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro net maaş kazanacağı ve tarafların en az 4 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Greenwood, 26 gol ve 11 asist üreterek Avrupa'nın en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmuştu.