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Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Greenwood müjdesi! "Geliyor"

SON DAKİKA: Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Mason Greenwood transferiyle ilgili taraftarların sorusuna tek kelimelik yanıt verdi: "Geliyor."

Fenerbahçe'de Oğuz Çetin'den Greenwood müjdesi! "Geliyor"
Burak Kavuncu
Mason Greenwood

Mason Greenwood

İNG İngiltere
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Marsilya
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Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Mason Greenwood transferinde heyecanı artıran bir gelişme yaşandı.

OĞUZ ÇETİN'DEN MÜJDE! "GELİYOR..."

Sarı-lacivertli kulübün Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Avusturya'nın Linz Havalimanı'nda taraftarların İngiliz yıldızla ilgili yönelttiği soruya verdiği "Geliyor" cevabıyla transfer iddialarını güçlendirdi. Bu açıklama, taraftarlar arasında büyük heyecan yaratırken gözler artık resmi duyuruya çevrildi.

MARSİLYA İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Fenerbahçe de Oğuz Çetin den Greenwood müjdesi! "Geliyor" 1

Avrupa basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, Marsilya ile bonservis konusunda büyük ölçüde uzlaşma sağladı. Sarı-lacivertlilerin Fransız ekibine 40 milyon euro garanti ücret ve performansa bağlı bonuslar içeren bir teklif sunduğu belirtiliyor.

YILLIK MAAŞI DA BELLİ OLDU

Fenerbahçe de Oğuz Çetin den Greenwood müjdesi! "Geliyor" 2

24 yaşındaki İngiliz yıldızın Fenerbahçe'den yıllık 8 milyon euro net maaş kazanacağı ve tarafların en az 4 yıllık sözleşme üzerinde el sıkıştığı ifade ediliyor. Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 45 resmi maçta görev yapan Greenwood, 26 gol ve 11 asist üreterek Avrupa'nın en dikkat çeken hücum oyuncularından biri olmuştu.

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transfer Marsilya son dakika fenerbahçe Mason Greenwood
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