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Fenerbahçe'de Samatta'nın performansı şaşkınlık yarattı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 09.11.2020 10:00 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Aston Villa'dan transfer edilen Mbwana Ally Samatta'nın performansı şaşkınlık yarattı.

Fenerbahçe'de Samatta'nın performansı şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a yenilmesi birçok oyuncunun da eleştirilmesine sebep oldu. O isimlerin başında da Mbwana Samatta geliyor.

İlk maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol atan Tanzanyalı son 4 mücadele ağları sarsamadı. Samatta'nın pozisyona girememesi de eleştirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, milli takım arasından sonra Samatta ile özel ilgilenerek, Tanzanyalı golcünün performansını arttırmayı hedefliyor.

(AKŞAM)

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