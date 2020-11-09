Fenerbahçe'de Samatta'nın performansı şaşkınlık yarattı

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor'a yenilmesi birçok oyuncunun da eleştirilmesine sebep oldu. O isimlerin başında da Mbwana Samatta geliyor.

İlk maçında Fatih Karagümrük'e 2 gol atan Tanzanyalı son 4 mücadele ağları sarsamadı. Samatta'nın pozisyona girememesi de eleştirildi.

Teknik direktör Erol Bulut, milli takım arasından sonra Samatta ile özel ilgilenerek, Tanzanyalı golcünün performansını arttırmayı hedefliyor.

(AKŞAM)



