Fenerbahçe'de Şenol Güneş sesleri!

Galatasaray derbisini kaybeden, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'e elenen Fenerbahçe'de eleştiri oklarının hedefindeki isim teknik direktör Erol Bulut olmuştu. Genç teknik adamla yolların ayrılacağının iddia edildiği dönemde flaş bir isim ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu'nun A Milli Takım'ı çalıştıran Şenol Güneş ile görüştüğü ileri sürüldü.

ALİ KOÇ SICAK BAKIYOR

Güneş'in Avrupa Şampiyonası nedeniyle teklife net bir yanıt vermediği belirtilirken, başkan Ali Koç'un da tecrübeli hocaya sıcak baktığı ifade edildi.

9 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Kariyerinde iki kez ay-yıldızlı ekibi çalıştıran Şenol Güneş, 8 farklı kulüpte görev aldı. Tecrübeli hoca, sırasıyla Trabzonspor, Boluspor, İstanbulspor, Antalyaspor, Sakaryaspor, Seoul, Bursaspor ve Beşiktaş'ın teknik direktörlüğünü yaptı.