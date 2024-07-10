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Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı! Teklifi duyunca şaşkına döndü, apar topar valizini topladı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
10.07.2024 09:01
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Transfer çalışmalarına hummalı bir şekilde sürdüren Fenerbahçe'de takımdaki geleceği merak edilen isimlerden Serdar Dursun için de sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı! Teklifi duyunca şaşkına döndü, apar topar valizini topladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, devre arasında Sarı Lacivertli ekibe geri dönmüştü.

Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Dursun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'YU BEKLİYORDU

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Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

TEKLİF DÜŞÜK GELDİ

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Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet aldığı teklif karşısında şaşkında dönd ve bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.

Euro 2024


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