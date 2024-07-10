Fenerbahçe'de Serdar Dursun kararı! Teklifi duyunca şaşkına döndü, apar topar valizini topladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'den ayrılarak Fatih Karagümrük'e transfer olan Serdar Dursun, devre arasında Sarı Lacivertli ekibe geri dönmüştü.

Yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağı merak edilen Dursun için sürpriz bir gelişme yaşandı.

MOURINHO'YU BEKLİYORDU

Serdar Dursun'un, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kararını beklediği kulübe yakın kaynaklar tarafından gelen haberler arasındaydı.

TEKLİF DÜŞÜK GELDİ

Fenerbahçe, yerli golcü olarak takımda kalmasını istediği Serdar Dursun'a yeni kontrat önerdi ancak tecrübeli forvet aldığı teklif karşısında şaşkında dönd ve bu teklifi çok düşük bulduğu için kabul etmedi.





