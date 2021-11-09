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Fenerbahçe'de Sinan Bolat sürprizi

09.11.2021 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altay Bayındır'ın sakatlığının ardından kaleyi devralan Berke Özer'in istenilen performansı gösterememesi Fenerbahçe'de sürpriz bir transferi gündeme getirdi.

Fenerbahçe'de Sinan Bolat sürprizi
Sinan Bolat

Sinan Bolat

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: AA Gent
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Fenerbahçe devre arası transfer dönemi planlamasında sürpriz bir değişikliğe gitti. Omzundan sakatlanan ve geçirdiği ameliyat sonrası 4 ay formasından uzak kalacak olan Altay Bayındır'ın yanı sıra yedek file bekçisi Berke Özer'in de güven vermemesi sebebiyle Fenerbahçe ocak ayında kaleci takviyesi yapma kararı aldı.

Kaleyi tecrübeli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Lacivertlilerde gündeme gelen ilk isim ise milli file bekçisi Sinan Bolat oldu. Kanarya, Sinan Bolat'ın kulübü Gent ile devre arasında masaya oturmaya hazırlanıyor. 33 yaşındaki kalecinin sözleşmesinin sezon sonunda bitiyor olması transferin önünü açıyor. Sarı-Lacivertliler makul bir bedelle transferi noktalama amacında.

KUNTZ'UN VAZGEÇİLMEZİ

A Milli Takım'da teknik direktör Stefan Kuntz'un düzenli olarak kadroya dahil ettiği Sinan Bolat, Gent ile bu sezon ligde tüm maçlarda 90 dakika forma giydi. Ülkemizde daha önce Kayserispor ve Galatasaray formaları da giyen 33 yaşındaki Sinan Bolat'ın güncel piyasa değeri 2 milyon euro. (Akşam)

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transfer Fenerbahçe Futbol Kulübü
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