Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bruma'nın yeni adresi belli oldu! Bonservisi daha yeni alınmıştı...

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıklamıştı. Toplamda 4.2 milyon Euro ödenen Portekizli oyuncu sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.
Armindo Bruma, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’dan ayrılacak. Kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Bruma, yıllar sonra Portekiz'e geri dönecek.
Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Bruma'yı kadrosuna katarken, futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Slovacko maçlarında forma giydi. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 27 dakika sahada kalan Bruma'nın lisansı, kadro planlaması kapsamında daha sonra askıya alınmıştı.