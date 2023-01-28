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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bruma'nın yeni adresi belli oldu! Bonservisi daha yeni alınmıştı...

28.01.2023 20:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Bruma'nın bonservisini aldığını resmen duyurmuştu. Sarı - lacivertliler, yabancı sınırı nedeniyle TFF'ye bildirilen lisans listesine adını yazdıramadığı Portekizli futbolcunun bonservisini 4,25 milyon Euro'ya geçtiğimiz günlerde almıştı. Bu hamlenin ardından Bruma sürpriz bir şekilde takımdan kiralık olarak ayrıldı.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık! Bruma'nın yeni adresi belli oldu! Bonservisi daha yeni alınmıştı...
Bruma

Bruma

POR Portekiz
Yaş: 29 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, sezon başında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımından kiraladığı Armindo Bruma'nın bonservisini aldığını resmen açıklamıştı. Toplamda 4.2 milyon Euro ödenen Portekizli oyuncu sürpriz bir şekilde takımdan ayrıldı.

2. BRUMA DÖNEMİ BAŞLADI

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Armindo Bruma, Portekiz Ligi ekiplerinden Braga ile resmi sözleşme imzalamak için İstanbul’dan ayrılacak. Kariyerine Sporting Lizbon'da başlayan Bruma, yıllar sonra Portekiz'e geri dönecek.

LİSANSI ÇIKARILMAMIŞTI

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Sarı-lacivertli ekip, sezon başında Bruma'yı kadrosuna katarken, futbolcu Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ndeki Dinamo Kiev ve UEFA Avrupa Ligi Elemeleri'ndeki Slovacko maçlarında forma giydi. Ligin ilk haftasında Ümraniyespor'a karşı 27 dakika sahada kalan Bruma'nın lisansı, kadro planlaması kapsamında daha sonra askıya alınmıştı.

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