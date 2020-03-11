Fenerbahçe'de temizlik başlıyor! İşte yolcular...

Fenerbahçe yönetimi son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.
Fener'de kaptan Emre sezon sonu futbolu bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Isla ve Falette ile yollar ayrılacak.
Hasan Ali ve Tolga Ciğerci'ye yeni teklif yapılacak.
Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.
Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de yeni sezon kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.
Kasım ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Nabil Dirar'a Fransa'dan talip var. Takımın jokeri olan Faslı yıldızı Bordeaux ve Nice'in istediği öğrenildi. Dirar'ın vereceği karar merakla bekleniyor.
Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.
Sezon başı adeta Trabzon'un elinden alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde... Genç futbolcu bir Süper Lig kulübüne kiralanacak.
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