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Fenerbahçe'de temizlik başlıyor! İşte yolcular...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 11.03.2020 17:35 | Son Güncelleme

Büyük hedeflerle başladığı sezonda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Fenerbahçe'de bir kez daha operasyon kapıda...

Fenerbahçe'de temizlik başlıyor! İşte yolcular...

Fenerbahçe yönetimi son iki sezonda olduğu gibi yeni sezonda da kadroda değişime gidecek. Takımdan en az 8 ismin gönderilmesi planlanıyor.

EMRE SONU BIRAKIYOR

Fener'de kaptan Emre sezon sonu futbolu bırakacak. Sözleşmesi bitecek olan Mehmet Ekici, Isla ve Falette ile yollar ayrılacak.

HASAN ALİ VE TOLGA'YA YENİ TEKLİF

Hasan Ali ve Tolga Ciğerci'ye yeni teklif yapılacak.

ZAJC'TAN GELİR BEKLENİYOR

Yönetimin bekleneni veremeyen Tolgay, Alper, Mevlüt ve Miha Zajc'ı da yeni sezonda düşünmediği belirtiliyor. Sarı-Lacivertliler özellikle Zajc'ın satışından gelir beklentisinde.

KİRALIKLARA YOL VERİLECEK

Ayrıca kiralık olarak gönderilen Zanka ve Frey de yeni sezon kadrosunda yer alamayacak. Yönetim iki futbolcunun satışı konusunda Düsseldorf ve Nürnberg ile görüşecek.

DİRAR'A 2 TEKLİF VAR

Kasım ayında Fenerbahçe ile sözleşmesini 2 yıl uzatan Nabil Dirar'a Fransa'dan talip var. Takımın jokeri olan Faslı yıldızı Bordeaux ve Nice'in istediği öğrenildi. Dirar'ın vereceği karar merakla bekleniyor.

TOLGAY BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Geçen sezon devre arasında büyük umutlarla transfer edilen Tolgay Arslan gösterdiği performansla beklentilerin çok uzağında kaldı.

MURAT SAĞLAM KİRALIK GİDECEK

Sezon başı adeta Trabzon'un elinden alınan Murat Sağlam da gönderilecekler listesinde... Genç futbolcu bir Süper Lig kulübüne kiralanacak.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
abi kurban olayım hiçkimseyle sözleşme yenilenmesin.tamamen temizlensin.gustavo ve vedat hariç hepsini göndersinler.yerlerine afrikadan oynamaya aç oyuncular getirsinler
1. ligde oynayacak adamların fenerbehçede işi ne Diğer takımların çöp diye sattığı futbol özürlü oyuncu hepsi
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