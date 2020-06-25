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Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.06.2020 18:12 | Son Güncelleme

Tolga Ciğerci, Fenerbahçe'nin 27 Haziran Cumartesi günü oynayacağı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı

Fenerbahçe'de son dakika Tolga Ciğerci gelişmesi yaşandı. Sarı Lacivertlilere Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi.

Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
oynasa sanki 3 asist yapıp 2 de gol atacaktı
Maç sıkıntıya girer!!
taraftarlar için güzel haber
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