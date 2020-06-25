Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sakatlandı

Fenerbahçe'de son dakika Tolga Ciğerci gelişmesi yaşandı. Sarı Lacivertlilere Tolga Ciğerci'den kötü haber geldi.
Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Bugün yapılan antrenmanda ağrı hisseden futbolcumuz Tolga Ciğerci'nin sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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