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Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Lazio talip oldu

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 01.04.2020 21:12 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezon başında Galatasaray ile girdiği transfer yarışından galip gelerek kadrosuna kattığı Vedat Muriqi, sergilediği performansla Avrupa'nın göz hapsine girmişti. İtalyan medyası, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynaması beklenen Lazio'nun Vedat Muriqi transferi için Fenerbahçe'nin kapısını çalacağını duyurdu.

Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Lazio talip oldu

Premier Lig ekipleri Tottenham ve Burnley’in takip ettiği Vedat Muriqi'nin için son olarak İtalya’da şampiyonluk kovalayan Lazio devreye girdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Çizme ekibi, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Muriqi'nin Seria A'da oynamak istediği ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır olduğu ifade edildi.

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20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı ve bu bedelden aşağıya yıldız golcüyü satmayı düşünmedikleri kaydedildi.Şu an takıma para kazandıracak ender isimlerden birinin Vedat Muriqi olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi Lazio’nun oluşan ilgisini ve olası bir transfer fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki forvet, birçok kulübün scoutu tarafından da izleniyor.

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, toplam 15 gol attı, 5 asist yaptı. Kosova formasıyla da 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Muriqi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Vedat Muriqi Fenerbahçe lazio

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
bir FENERBAHÇE li olarak sadece ğuluyorum????????????
Bence eğer doğruysa hiç düşünmeden satın. 20 milyona satıp o paraya 3 oyuncu alın.
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