Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye Lazio talip oldu

Premier Lig ekipleri Tottenham ve Burnley’in takip ettiği Vedat Muriqi'nin için son olarak İtalya’da şampiyonluk kovalayan Lazio devreye girdi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Çizme ekibi, kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacak. Haberde Muriqi'nin Seria A'da oynamak istediği ve büyük bir sıçrama yapmaya hazır olduğu ifade edildi.
20 MİLYON EURO
Fenerbahçe yönetiminin bu transfer için kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı ve bu bedelden aşağıya yıldız golcüyü satmayı düşünmedikleri kaydedildi.Şu an takıma para kazandıracak ender isimlerden birinin Vedat Muriqi olacağı konuşuluyor. Dolayısıyla Fenerbahçe yönetimi Lazio’nun oluşan ilgisini ve olası bir transfer fırsatını en iyi şekilde değerlendirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki forvet, birçok kulübün scoutu tarafından da izleniyor.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon 28 maça çıkan 25 yaşındaki forvet, toplam 15 gol attı, 5 asist yaptı. Kosova formasıyla da 6 maçta 4 gol, 2 asistle oynayan Muriqi'nin Fenerbahçe ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam ediyor.
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