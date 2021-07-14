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Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

14.07.2021 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yardımcı antrenör Volkan Demirel basın toplantısı düzenledi. Sarı lacivertlilerin eski kaptanı takımdan ayrıldı.

Fenerbahçe'de Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMALARI:

"Bugün Volkan Demirel için toplandık. Bir Volkan'dır Fenerbahçe. Bu lakabıyla da Fenerbahçe taraftarının sahiplendiği, efsaneleşmiş, Kartalspor'dan Fenerbahçe'ye geldikten sonra başka bir kulübe gitmemiş, duruşuyla, Fenerbahçe haklarını sahiplenmesiyle tarihe geçmiştir."

"PEREIRA KALMASINI İSTEMİŞTİ"

"Volkan'ın futbolculuğa veda ettikten sonra, futbol kariyerine devam etmek istemesi, iyi bir antrenör olmak istemesi nedeniyle Fenerbahçe'de yardımcı antrenör olarak 2 sene görev yapmıştır. Hocamız kendi ekibinde Volkan'ın olmasından memnuniyet duyacağını söylemiştir. Volkan Demirel, kendi ayakları üzerinde durmak istediğini bize söyledi. Biz de bu görüşünü saygıyla karşıladık. Ben biraz pres yaptım, biraz daha dur, görev başındayken yeni bir görev çıkar belki dedim. Ancak o kendine has özgüveniyle ben kendi ayaklarım üzerinde duracağım ama şu tarihte Fenerbahçe'ye geri döneceğim dedi."

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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Okuyucu Yorumları 10 yorum
milli takima gidinde orayida batirin
Allah'ım şükürler olsun
Tamam fenerbahçe artık şampiyon

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