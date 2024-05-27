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Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Yuvadan uçacak ilk isim belli oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
27.05.2024 14:32
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Fenerbahçe'nin şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırmasının ardından transfer çalışmaları hemen başladı. Ali Koç'un sezon ortasında bahsettiği Ferdi Kadıoğlu ayrılığı her an resmiyet kazanabilir.

Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Yuvadan uçacak ilk isim belli oldu
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de yeni sezonda birçok oyuncu kadroda olmayacak. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Szyamsnki’ye gelen tekliflerle kafası karışan sarı-lacivertli yönetim bu oyuncuların menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi.

FERDİ KADIOĞLU YUVADAN UÇUYOR

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Bu üç isimden gitmesine kesin gözüyle bakılan oyuncu Ferdi Kadıoğlu olarak öne çıkıyor. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Ferdi için sezon ortasında gelen tekliflere teker teker geri dönüş yapılacak.

25 MİLYON EURO

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Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan 25 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi. İrfan Can Kahveci ve Szyamsnki’nin bonservisi konusunda emin olamayan sarı-lacivertliler, bu oyunculara gelen tekliflere göre hareket edecek.

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Ferdi Kadıoğlu fenerbahçe
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