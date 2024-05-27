Fenerbahçe'de yaprak dökümü başlıyor! Yuvadan uçacak ilk isim belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezonda birçok oyuncu kadroda olmayacak. Özellikle Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can Kahveci ve Szyamsnki’ye gelen tekliflerle kafası karışan sarı-lacivertli yönetim bu oyuncuların menajerleriyle görüşme gerçekleştirdi.

FERDİ KADIOĞLU YUVADAN UÇUYOR

Bu üç isimden gitmesine kesin gözüyle bakılan oyuncu Ferdi Kadıoğlu olarak öne çıkıyor. Avrupa'dan birçok takımın radarında olan Ferdi için sezon ortasında gelen tekliflere teker teker geri dönüş yapılacak.

25 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu'ndan 25 milyon euro bonservis geliri beklediği öğrenildi. İrfan Can Kahveci ve Szyamsnki’nin bonservisi konusunda emin olamayan sarı-lacivertliler, bu oyunculara gelen tekliflere göre hareket edecek.





