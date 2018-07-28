Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew sahaya indi

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı aktarıldı.
Bu üç oyuncunun idmanda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptıkları belirtildi.
Öte yandan, Fenerbahçe ile dün resmi sözleşme imzalayan Ayew'in, teknik heyet ve bazı oyuncularla bir araya geldiği duyuruldu. Ayew'in, teknik direktör Cocu ve takım kaptanı Volkan Demirel ile tanışma fotoğrafları kulübün internet sitesinde paylaşıldı.
Fenerbahçe'nin 30 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.
Beşiktaş Enzo Roco transferini açıkladı!
Fatih Terim: Ben Ozan Tufan'ı hiç istemedim!
Çin kulübü Vida için 25 milyon Euro'yu gözden çıkarttı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Andre Ayew imzayı attı
Ronaldo'dan Messi'ye sosyal medyada büyük şok
Enzo Roco'nun sevgilisi şimdiden ses getirdi
Fenerbahçe'den Devler Ligi için Janssen hamlesi!
TRT muhabirini karakoldan Fatih Terim fotoğrafı kurtardı
Wanda Nara ve Maradona'nın 12 yıl önce aşk yaşadığı iddia edildi!
Trabzonspor, Castillo'yu Tijuana'ya sattığını açıkladı
Deniz Naki'den Mesut Özil'e: Seni yerli ve milli görenler, beni neden terörist gördüler?
Juventus, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon Euro ödemiş
Beşiktaş'ın istediği yıldız dünya devine gitti!
Atletico Madrid bombayı patlattı
Okuyucu Yorumları 0 yorum