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Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew sahaya indi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 28.07.2018 17:42 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün İzmir'de Altınordu ile karşılaşan Fenerbahçe'de, Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot antrenmana çıktı.

Fenerbahçe'de yeni transfer Ayew sahaya indi

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Phillip Cocu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Andre Ayew, Ferdi Kadıoğlu ve Serhat Kot'un yer aldığı aktarıldı.

Bu üç oyuncunun idmanda, kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptıkları belirtildi.

Öte yandan, Fenerbahçe ile dün resmi sözleşme imzalayan Ayew'in, teknik heyet ve bazı oyuncularla bir araya geldiği duyuruldu. Ayew'in, teknik direktör Cocu ve takım kaptanı Volkan Demirel ile tanışma fotoğrafları kulübün internet sitesinde paylaşıldı.

Fenerbahçe'nin 30 Temmuz Pazartesi günü yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edeceği bildirildi.

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andre ayew Fenerbahçe

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