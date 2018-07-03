Fenerbahçe'de Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

Kolombiya Milli Takımı'nın stoperi Mina için Rusya'ya giden yöneticiler, yıldız futbolcunun menajerinden olumlu yanıt aldı.

3 bomba birden

1 / 9 Sporting Lizbon'la bonservis pazarlığını sürdüren Bas Dost ise Fenerbahçe'ye "Bir iki gün içinde sorun çözülür" mesajı gönderdi.

2 / 9 Daha önce el sıkışılan Wilshere de başka kulüplerden gelen son teklifleri reddetti ve İstanbul'a gelmek için bavulunu hazırlamaya başladı.

3 / 9 Orta alanda yaşanan sıkıntıyı çözecek olan Jack Wilshere'in transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edilmiş durumda...

4 / 9 Geçen hafta İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldızın Türkiye'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, pürüzleri gidermeye çalışıyor.

5 / 9 Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe, menajerlik ücreti ve imza parasıyla ilgili sorun yaşıyor. Yönetim, İngiliz yıldızın menajeriyle pazarlıkları sürdürüyor.

6 / 9 İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Wilshere'in istediği imza parası 6 milyon Euro...

7 / 9 Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağını genç yıldıza bildirdiği ifade ediliyor.

8 / 9 Ayrıca Wilshere'e Türkiye'ye gitmemesi için yapılan baskıların da büyüdüğü belirtiliyor.