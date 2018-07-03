Fenerbahçe'de Bas Dost, Mina ve Wilshere gelişmesi

Kolombiya Milli Takımı'nın stoperi Mina için Rusya'ya giden yöneticiler, yıldız futbolcunun menajerinden olumlu yanıt aldı.
3 bomba birden
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Sporting Lizbon'la bonservis pazarlığını sürdüren Bas Dost ise Fenerbahçe'ye "Bir iki gün içinde sorun çözülür" mesajı gönderdi.
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Daha önce el sıkışılan Wilshere de başka kulüplerden gelen son teklifleri reddetti ve İstanbul'a gelmek için bavulunu hazırlamaya başladı.
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Orta alanda yaşanan sıkıntıyı çözecek olan Jack Wilshere'in transferi için büyük çaba harcayan Fenerbahçe'de seferberlik ilan edilmiş durumda...
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Geçen hafta İstanbul'a getirdiği İngiliz yıldızın Türkiye'ye transferi konusunda prensip anlaşmasına varan yönetim, pürüzleri gidermeye çalışıyor.
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Yıllık 4 milyon Euro garanti ücret teklifiyle Wilshere'i ikna eden Fenerbahçe, menajerlik ücreti ve imza parasıyla ilgili sorun yaşıyor. Yönetim, İngiliz yıldızın menajeriyle pazarlıkları sürdürüyor.
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İngiliz basınına da yansıyan haberlere göre Wilshere'in istediği imza parası 6 milyon Euro...
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Fenerbahçe'nin ise 4 milyon Euro'nun üzerine çıkamayacağını genç yıldıza bildirdiği ifade ediliyor.
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Ayrıca Wilshere'e Türkiye'ye gitmemesi için yapılan baskıların da büyüdüğü belirtiliyor.
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İngiliz Milli Takımı'nın hocası Gareth Southgate'in de Wilshere'e "İngiltere'de kal" dediği belirtiliyor. (FOTOMAÇ)
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