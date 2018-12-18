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Fenerbahçe'deki Erwin Koeman gerçeği

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.12.2018 09:22 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'de Cocu ile yolların ayrılmasının ardından geçici olarak teknik direktörlük yapan Erwin Koeman'ın, "Profesyonel takım antrenörü" statüsünde görevini sürdürdüğü ortaya çıktı.

Fenerbahçe'deki Erwin Koeman gerçeği

Fenerbahçe'de Phillip Cocu ile yolların ayrılarak teknik direktörlüğe Ersun Yanal'ın getirilmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesindeki bir detay dikkatleri çekti.

Sarı-lacivertlilerde Ersun Yanal'ın teknik kadrosunda 8 antrenör gözükürken, Cocu'nun yardımcılığını yapan ve ayrılmasının ardından da geçici olarak teknik direktörlük görevine atanan Erwin Koeman'ın sözleşmesinin fesih bildiriminin yapılmadığı ve "Profesyonel takım antrenörü" statüsünde görevini sürdürdüğü ortaya çıktı.

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Öte yandan Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcılarından David Badia, Christian van der Weerden ve Beri Pardo ile ilgili de henüz TFF'ye "sözleşme fesih" bildirimi yapılmadığı görüldü. Fenerbahçe'de Cocu'nun yardımcıları Koeman, Badia, Pardo ve van der Weerden'in sözleşmeleri 2021'e kadar devam ediyor. (Sporx)

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Erwin Koeman Fenerbahçe

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