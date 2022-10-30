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Fenerbahçe'den 5 imza şov birden! Hepsine aynı anda imza attıracaklar...

30.10.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'e ve Avrupa'ya müthiş bir başlangıç yapan Fenerbahçe'de yönetim iç transfere elini attı. Sözleşmesi bitecek oyuncuları göz önüne alan Ali Koç ve yönetimi devre arasında masaya oturup imzayı attıracak. Jorge Jesus'un raporu doğrultusunda bu işlemi yapacak sarı-lacivertlilerde özellikle bir isim dikkatlerden kaçmadı.

Fenerbahçe'den 5 imza şov birden! Hepsine aynı anda imza attıracaklar...

Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Devre arasında sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sezon sonuna kalmadan bu işler hallolacak. Jorge Jesus ile toplantı yapan Ali Koç, takımda kalması gereken isimlerin listesini istedi ve kolları sıvadı...

İŞTE O 5 FUTBOLCU

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Bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu ortaya çıktı. Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları sona eriyor.

ZAJC SÜRPRİZİ

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Bu listedeki en sürpriz isim Miha Zajc olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz aylarda sözleşme uzatmak için masaya oturduğu Miha Zajc, bu teklifi reddederek sarı-lacivertlilerde devam etmek istemediğini söylemişti. Jorge Jesus'un performansının ardından takımda kalmaya karar kılan Miha Zajc da sözleşme yenileyecek.

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