Fenerbahçe'den 5 imza şov birden! Hepsine aynı anda imza attıracaklar...

Fenerbahçe'de iç transfer hareketliliği yaşanıyor. Devre arasında sözleşmesi bitecek oyuncularla masaya oturmaya hazırlanan Fenerbahçe'de sezon sonuna kalmadan bu işler hallolacak. Jorge Jesus ile toplantı yapan Ali Koç, takımda kalması gereken isimlerin listesini istedi ve kolları sıvadı...

İŞTE O 5 FUTBOLCU

Bu futbolcuların Altay Bayındır, Enner Valencia, Miguel Crespo, İsmail Yüksek ve Miha Zajc olduğu ortaya çıktı. Altay Bayındır, Enner Valencia ve Miha Zajc'ın sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İsmail Yüksek'in 2025'de Miguel Crespo'nun ise 2024'te kontratları sona eriyor.

ZAJC SÜRPRİZİ

Bu listedeki en sürpriz isim Miha Zajc olarak göze çarpıyor. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz aylarda sözleşme uzatmak için masaya oturduğu Miha Zajc, bu teklifi reddederek sarı-lacivertlilerde devam etmek istemediğini söylemişti. Jorge Jesus'un performansının ardından takımda kalmaya karar kılan Miha Zajc da sözleşme yenileyecek.

