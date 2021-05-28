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Fenerbahçe'den Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme

28.05.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Attığı goller ve yaptığı asistlerle Beşiktaş'ın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Vincent Aboubakar henüz siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlayamadı. Geride bıraktığımız sezonda gol yollarında büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, Kamerunlu golcüye talip oldu. İşte sarı-lacivertlilerin Aboubakar'a önerdiği yıllık ücret ve sözleşme detayı...

Fenerbahçe'den Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme

Süper Ligi çifte kupayla noktayan Beşiktaş'ta bu sezon en flaş isimlerinden biri olan Aboubakar son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kamerunlu golcü, 30 maçı tamamlayamadığı için 1 yıllık opsiyon devreye girmedi.Şampiyonluğun ardından "Beşiktaş'ta kalacak mısın?" sorusuna da Kamerunlu oyuncu, "Tüm taraftara teşekkür ediyorum. Kesinlikle burada kalıp Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Ama kulübün menajerimle konuşması gerekiyor" yanıtını verdi.

1.5 MİLYON EURO ARTI BONUS ALDI

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Beşiktaş taraftarların takımda kalmasını çok istediği Aboubakar siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesi gereği 1.5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro aldı. Siyah-beyazlılar yıldız forvetle masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖNERİYOR

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Görüşmeleri bizzat Başkan Ahmet Nuri Çebi yürütüyor. Yönetimin kararına göre; Aboubakar'a 2 milyon euro önerilecek. Bu teklifi kabul etmediği takdirde yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

F.BAHÇE HAREKETE GEÇTİ

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Geçen sezon forvetleri Samatta ve Cisse'den istediği verimi alamayan bu yüzden normalde kanat olarak oynayan Enner Valencia'yı ileri uçta oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, gözünü Vincent Aboubakar'a çevirdi.Golcü sıkıntısına son vermek isteyen sarı-lacivertli kulübün sezonun son maçlarında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Nijeryalı forvete yaptığı teklif ortaya çıktı.

BONUSLARLA BİRLİKTE 2.5 MİLYON EURO

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Sarı-lacivertli kulübün 29 yaşındaki oyuncuya bonuslarla birlikte 2.5 milyon euro üzerinden 3 senelik bir kontrat teklif ettiği öğrenildi. Yıldız oyuncu ve menajeri ise tüm teklifleri masaya yatıracak ve nihai karar verilecek.

26 MAÇTA 15 GOL, 5 ASİST

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Aboubakar geride bıraktığımız sezonda Süper Lig'de forma giydiği 26 maçta 15 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Kamerunlu oyuncunun Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 golü bulunuyor.


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transfer Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Vincent Aboubakar
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