Fenerbahçe'den Aboubakar'a 3 yıllık sözleşme

Süper Ligi çifte kupayla noktayan Beşiktaş'ta bu sezon en flaş isimlerinden biri olan Aboubakar son maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Kamerunlu golcü, 30 maçı tamamlayamadığı için 1 yıllık opsiyon devreye girmedi.Şampiyonluğun ardından "Beşiktaş'ta kalacak mısın?" sorusuna da Kamerunlu oyuncu, "Tüm taraftara teşekkür ediyorum. Kesinlikle burada kalıp Şampiyonlar Ligi oynamak istiyorum. Ama kulübün menajerimle konuşması gerekiyor" yanıtını verdi.

1.5 MİLYON EURO ARTI BONUS ALDI

Beşiktaş taraftarların takımda kalmasını çok istediği Aboubakar siyah-beyazlı kulüpten sözleşmesi gereği 1.5 milyon euro garanti ücret ve maç başı 10 bin euro aldı. Siyah-beyazlılar yıldız forvetle masaya oturdu.

BEŞİKTAŞ 2 MİLYON EURO ÖNERİYOR

Görüşmeleri bizzat Başkan Ahmet Nuri Çebi yürütüyor. Yönetimin kararına göre; Aboubakar'a 2 milyon euro önerilecek. Bu teklifi kabul etmediği takdirde yıldız oyuncuyla yeni sözleşme yapılmayacak.

F.BAHÇE HAREKETE GEÇTİ

Geçen sezon forvetleri Samatta ve Cisse'den istediği verimi alamayan bu yüzden normalde kanat olarak oynayan Enner Valencia'yı ileri uçta oynatmak zorunda kalan Fenerbahçe, gözünü Vincent Aboubakar'a çevirdi.Golcü sıkıntısına son vermek isteyen sarı-lacivertli kulübün sezonun son maçlarında sakatlığı sebebiyle formasından uzak kalan Nijeryalı forvete yaptığı teklif ortaya çıktı.