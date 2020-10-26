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Fenerbahçe'den açıklama! Emre Belözoğlu imza atıyor...

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.10.2020 17:46 | Son Güncelleme

Fenerbahçe, uzun süredir Emre Belözoğlu için imza töreni tarihini açıkladı.

Fenerbahçe'den açıklama! Emre Belözoğlu imza atıyor...

Fenerbahçe, uzun süredir merakla beklenen açıklamayı yaptı. Sarı-lacivertliler, sportif direktörlük görevini yürüten Emre Belözoğlu'nun resmi imzasını basınla paylaşacak. 28 Ekim Çarşamba günü Emre Belözoğlu'nun imza töreninin yapılacağını duyuruldu.

14:00 Emre Belözoğlu imza töreni
16:00 Erol Bulut basın toplantısı

FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

Futbol A Takımımızın 2020-2021 sezonu yapılanmasına dair Emre Belözoğlu ile Teknik Direktörümüz Erol Bulut'un katılımlarıyla 28 Ekim 2020 Çarşamba günü birer toplantı ve imza töreni düzenlenecektir.

Sayın Emre Belözoğlu'nun yeni görevi ve sorumluluklarının açıklanacağı toplantı saat 14.00'te,

Teknik Direktörümüz Sayın Erol Bulut'un basın toplantısı ise aynı gün saat 16.00'da Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleşecektir.

Her iki toplantı da basın mensuplarının katılımlarına açık olacaktır.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
En büyük fenerbahçeli Emre Belezoğlu nun heykeli saracoğluna dikilmeli . Değerlerimizi yaşarken onurlandırmalıyız.. Alex in heykeli varsa Emre nin heykeli olması gayet normal..
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