Fenerbahçe'den Alanyasporlu Welinton'a transfer teklifi

Sezon başında transfer edilen Adil Rami ve Zanka'dan istediği performansı alamayan Fenerbahçe gözünü Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton'a dikti. Savunmada zaaflar yaşayan sarı lacivertliler Welinton transferi ile savunma hattının direncini arttırmayı planlıyor.
Fenerbahçe, önceki gün Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçti, resmi görüşmelere başladığı iddia edildi. Eylül 2019'da Alanyaspor ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 30 yaşındaki oyuncu için Comolli, teklifini kulübe iletti.
Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Welinton Souza, Akdeniz ekibine Katar ekibi Al Khor'dan 2017 Temmuz ayında transfer edilmişti.
Welinton, Alanyaspor forması ile bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.
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