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  4. Fenerbahçe'den Alanyasporlu Welinton'a transfer teklifi

Fenerbahçe'den Alanyasporlu Welinton'a transfer teklifi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 05.01.2020 17:06 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Aytemiz Alanyaspor'da forma giyen stoper Welinton için 1 milyonluk teklif yaptığı iddia edildi. Savunmada büyük sıkıntılar yaşayan sarı lacivertliler Welinton ile savunmasını güçlendirmek istiyor.

Fenerbahçe'den Alanyasporlu Welinton'a transfer teklifi

Sezon başında transfer edilen Adil Rami ve Zanka'dan istediği performansı alamayan Fenerbahçe gözünü Alanyaspor'un başarılı stoperi Welinton'a dikti. Savunmada zaaflar yaşayan sarı lacivertliler Welinton transferi ile savunma hattının direncini arttırmayı planlıyor.

Fenerbahçe, önceki gün Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçti, resmi görüşmelere başladığı iddia edildi. Eylül 2019'da Alanyaspor ile olan sözleşmesini 2023 yılına kadar uzatan 30 yaşındaki oyuncu için Comolli, teklifini kulübe iletti.

Güncel piyasa değeri 1 milyon euro olan Welinton Souza, Akdeniz ekibine Katar ekibi Al Khor'dan 2017 Temmuz ayında transfer edilmişti.

Welinton, Alanyaspor forması ile bu sezon çıktığı 15 maçta 2 gol kaydetti.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bence 1 mlyn euro çok yarısı kadar a alınmalı
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