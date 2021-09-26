Fenerbahçe'den Altay Bayındır kararı! Transfer oluyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de forma giyen Altay Bayındır ile ilgili transfer iddiaları devam ediyor. Peki, sarı-lacivertlilerin kalecisi bu konuda neler düşünüyor? Detaylar haberde...

FENERBAHÇE'DE ZİRVE YAPTI

2019 yılı yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Altay Bayındır, bu sezon Süper Lig'de en az gol (4) yiyen iki kaleciden biri durumunda. Diğer kalecisi ise Mounir Mohamedi.

AJAX İLGİLENİYOR

Türkiye Milli Takım'da da forma giyen Altay Bayındır'a bu sezon Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'deki rakibi olan Ajax'ın talip olduğu biliniyor.

Giresunspor maçında Altay Bayındır'ı izleyen Ajax, 23 yaşındaki kaleciyi transfer listesinin ilk sırasında bulunduruyor.

BONSERVİS BEDELİ EN AZ 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetimi, 23 yaşındaki kaleci için bonservis bedelini belirledi. Sarı-lacivertliler, Ajax ile 20 milyon eurodan pazarlıklara başlayacak.

ŞAMPİYONLUĞA ODAKLANMIŞ DURUMDA

Fenerbahçe'nin 1 numaralı eldiveni olan Altay Bayındır, şu anda transfer dedikodularına kulaklarını kapatmış durumda. Altay Bayındır, sadece sezona ve şampiyonluğa odaklanmış durumda.

BERKE ÖZER KALEYE GEÇECEK

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'un ayrılması durumunda Berke Özer 1 numara olmaya en büyük adaylardan biri durumunda. Atletico Madrid'in yaklaşık 4 sezondur yakından takip ettiği kaleci, kendisini kale için hazırlıyor. Hatırlanacağı üzere Berke Özer, Westerlo ekibinde 2 sezon tecrübe kazanmış ve kendisini geliştirmişti. (Ajansspor)



