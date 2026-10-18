Fenerbahçe'den Asensio açıklaması! Ameliyat tarihi belli oldu

Fenerbahçe'de Marco Asensio'nun sağlık durumuyla ilgili merak edilen ayrıntılar, kulüp televizyonunda yapılan açıklamalarla paylaşıldı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin, oyuncunun sakatlık sürecini anlatırken takım içindeki birlikteliğe, ortaya atılan iddialara ve şampiyonluk hedefine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

ASENSIO GELECEK HAFTA AMELİYAT EDİLECEK

Fenerbahçe Kulübü Doktoru Ahmet Kulduk, Marco Asensio'nun yaşadığı sakatlık sürecinin detaylarını aktararak yapılan MR incelemesinde diz kapağının arkasında kıkırdak lezyonu belirlendiğini açıkladı. Kulduk, farklı uzmanlardan da görüş alındığını ve ameliyat kararının ortak değerlendirmeler sonucunda verildiğini söyledi.

Kulduk, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Ağrı sürecini bir nevi rehabilitasyonla yönettik. Ancak süreç biraz uzayınca MR çektirdik. MR sonucunda diz kapağının arkasında bir kıkırdak lezyonu tespit ettik. Değerlendirmelerimize göre bu lezyonun cerrahi tedaviyle, yani ameliyatla düzeltilmesi gerekiyordu.

Bu konuda farklı görüşlere de başvurduk. Türkiye'den Prof. Dr. Ömer Taşer ve İspanya'da Marco Asensio'nun uzun yıllardır doktoru olan, daha önceki ameliyatını da gerçekleştiren Dr. Leyes ile görüştük. Onlar da büyük ölçüde aynı görüşte olduklarını belirttiler. Oyuncunun isteği ve görüşü de bu yönde olunca Oğuz hocamıza ve İsmail hocamıza bilgi vererek ameliyatı planladık.”

OĞUZ ÇETİN ASENSIO'NUN SAKATLIK SÜRECİNİ ANLATTI

Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Asensio'nun yaşadığı sakatlığın Konya maçında üst baldırında meydana gelen gerilmeyle başladığını belirtti. Milli arada oyuncunun maç ritmini kazanması ve Çaykur Rizespor karşılaşmasına hazır olması amacıyla Turan Tovuz ile oynanan hazırlık maçında görev aldığını aktaran Çetin, dizindeki şişliğin bu müsabakanın ardından ortaya çıktığını ifade etti.

Çetin, süreci şöyle anlattı:

“Konya maçında üst baldırında bir gerilme nedeniyle tedavi ve rehabilitasyon sürecine girdi. Millî takım arasını fırsat bilerek hem maç ritmini yakalaması hem de aradan sonra oynayacağımız ilk Çaykur Rizespor maçına hazır çıkması için Tovuz ile hazırlık maçı yaptık. İlk 11'de yer aldı ve 83 dakika oynadı.

Bu maçtan sonra dizinde hafif bir şişlik oluştu. Sağlık ekibimiz hemen müdahale etti ve Rize maçına kadar tedavisini sürdürdü. Asensio'nun Rize maçına çıkmasını sağladık ve başarılı bir performans gösterdi. Karşılaşmanın ardından dizindeki hafif şişlik nedeniyle tedavisine devam edildi.”

“İSMAİL KARTAL İLE ASENSIO ARASINDA SORUN YOK”

Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal ile Marco Asensio arasında problem bulunduğu yönündeki iddialara da tepki gösterdi. Takımın huzurunu ve uyumunu bozmayı amaçlayan söylemler ortaya atılabildiğini belirten Çetin, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Çetin, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle dahili ve harici bedhahlar, takım içerisinde huzursuzluk yaratmak ve takımın kendi içerisindeki ahengini bozmak adına çokça girişimde bulunabiliyor. Çok sayıda söylem, yazılan ve çizilen olabiliyor.

Özellikle İsmail Hoca'yla Marco Asensio arasında büyük bir sorun varmış gibi gösterilmeye çalışılıyor. Kesinlikle bunlar gerçeği yansıtmamaktadır.”

“BİR DAHA ALEX OLAYI YAŞAMAK İSTEMİYORUZ”

Fenerbahçe'deki takım içi iletişim ve aidiyet konusuna da değinen Çetin, başkan Aziz Yıldırım'ın geçmişte yaşanan Alex de Souza sürecine ilişkin hassasiyetini hatırlattı. Yönetimden teknik heyete ve futbolculara kadar herkesin bu konuda dikkatli davrandığını ifade etti.

Çetin'in açıklaması şöyle:

“Beklenti ve rekabetin bu kadar yüksek olduğu futbol ortamında Sayın Başkanımız Aziz Yıldırım, yöneticilerimizle birlikte taraftarımızın beklentilerine cevap verebilmek için 7/24 çalışmaktadır.

Aynı şekilde İsmail Kartal hocamız, 28 kişilik kadroyu oluşturan oyuncu grubumuzla bir takımdaşlık ruhu içinde ve yüksek bir aidiyetle birlikteliklerini pekiştiriyorlar.

Başkanımızın ‘Ben bir daha Alex olayı yaşamak istemiyorum’ vurgusu, ilk günden beri hem İsmail Kartal hem oyuncular hem de bizler tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte ve takım içerisindeki güçlü iletişimle pekiştirilmektedir.”

OĞUZ ÇETİN'DEN TARAFTARA ÇAĞRI

Asensio üzerinden yapılan yorumların gelecekte başka futbolcular hakkında da gündeme gelebileceğini söyleyen Çetin, taraftarlara kulübün açıklamalarını takip etmeleri çağrısında bulundu. Fenerbahçe'nin hedeflerine odaklandığını belirten futbol direktörü, şampiyonluk konusunda da iddialı mesaj verdi.

Çetin, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şuna vurgu yapmak lazım. Özellikle bu futbol ortamında gerçeklerden uzaklaşmamak gerekiyor. Doktor Ahmet Kulduk'a teşekkür ediyorum. Net bir şekilde açıkladı. Büyük Fenerbahçe taraftarı şunu bilmeli: Biz bunları yaşamaya devam edeceğiz. Bugün Asensio üzerinden yürütülen bu spekülasyonlar yarın başka oyuncular üzerine de yapılacak.

Taraftarımız bu konuda çok daha bilinçli olsun. Bizden gelecek her türlü bilgiyi beklesinler ve bizden gelen bilgiye inansınlar. Taraftarlarımızın beklentisi çok büyük. Bizler burada hangi amaçla bulunduğumuzun bilincindeyiz.

yılımızda, 12 yıldır beklenen ve özlenen şampiyonluk yolunda Mayıs 2027'de inşallah şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Bu inançla yolumuza devam ediyoruz. Birlik ve beraberlik içerisinde bu yolu yürümemiz gerekiyor ve yürüyeceğiz de.”