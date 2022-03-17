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Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer, Galatasaray'a mı gidiyor?

17.03.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması yavaş yavaş başladı... Yapılacak transferlerin yanında kadrosunu da korumak isteyen sarı-lacivertlilerde hareketli günler yakın. Altay Bayındır'ın sakatlığında kaleye geçen 21 yaşındaki genç yıldız Berke Özer ile sözleşme yenilenmeyecek. Performansından memnun kalınmayan Berke için alınan bu karardan sonra Galatasaray harekete geçti...

Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer, Galatasaray'a mı gidiyor?
Berke Özer

Berke Özer

TR Türkiye
Yaş: 22 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başladı. Elindeki genç oyuncuları kadroda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, sezon sonu kontratı biten Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Isak Vural, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenleyecek. Bunun yanında takımdan ayrılacaklar da netleşti...

BERKE ÖZER, GALATASARAY'A GİDİYOR!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek Türk ve genç oyunculardan Berke Özer takımıyla anlaşmaya varamadı. 21 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda 4 yıllık Fenerbahçe kariyeri bitecek.

Ajansspor'un haberine göre Berke Özer'e Galatasaray talip oldu. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin istenilen performansı vermemesi sonucu Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışına çıktı. 21 yaşındaki eldiveni gündemine alan Galatasaray, Berke Özer'den ret cevabını aldı.


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