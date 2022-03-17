Fenerbahçe'den ayrılan Berke Özer, Galatasaray'a mı gidiyor?

Fenerbahçe'de iç transfer harekatı başladı. Elindeki genç oyuncuları kadroda tutmak isteyen sarı-lacivertliler, sezon sonu kontratı biten Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Isak Vural, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan ve Osman Ertuğrul Çetin için imza töreni düzenleyecek. Bunun yanında takımdan ayrılacaklar da netleşti...

BERKE ÖZER, GALATASARAY'A GİDİYOR!

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek Türk ve genç oyunculardan Berke Özer takımıyla anlaşmaya varamadı. 21 yaşındaki file bekçisinin sezon sonunda 4 yıllık Fenerbahçe kariyeri bitecek.

Ajansspor'un haberine göre Berke Özer'e Galatasaray talip oldu. Fatih Öztürk ve İsmail Çipe'nin istenilen performansı vermemesi sonucu Sarı-Kırmızılılar kaleci arayışına çıktı. 21 yaşındaki eldiveni gündemine alan Galatasaray, Berke Özer'den ret cevabını aldı.



