Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!

Brezilya Serie A ekibi Corinthians'ın teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör Brezilya'dan kesin olarak ayrılıyor.

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA SONA ERİYOR

Corintihans ile 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek Vitor Pereira'nın Brezilya'dan kesin olarak ayrılacak. Tecrübeli hocanın adı İngiltere'nin dev takımlarından biriyle anılıyor...

DEVRE ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANACAK

Premier Lig'in önde gelen takımlarından Wolverhampton'ın teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira ilk aday olarak yer alıyor. Bruno Lage ile yollarını ayıran Premier Lig ekibinin, deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına getirebileceği aktarıldı.

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