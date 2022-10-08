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Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!

08.10.2022 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile geçtiğimiz sezon yollarını ayıran ve şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Corintihans'ı çalıştıran Vitor Pereira için sürpriz bir transfer iddiası ortaya atıldı. Portekizli çalıştırıcının Brezilya'da mutsuz olduğundan dolayı takımdan ayrılmaya karar verdiği ve yeni durağının İngiltere Premier Lig'i olacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılan Vitor Pereira'nın yeni adresi ağızları açık bıraktı!

Brezilya Serie A ekibi Corinthians'ın teknik direktörü Vitor Pereira ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Türkiye'de Fenerbahçe'yi çalıştıran deneyimli teknik direktör Brezilya'dan kesin olarak ayrılıyor.

SÖZLEŞMESİ 31 ARALIK'TA SONA ERİYOR

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Corintihans ile 31 Aralık'ta sözleşmesi sona erecek Vitor Pereira'nın Brezilya'dan kesin olarak ayrılacak. Tecrübeli hocanın adı İngiltere'nin dev takımlarından biriyle anılıyor...

DEVRE ARASINDA ANLAŞMA SAĞLANACAK

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Premier Lig'in önde gelen takımlarından Wolverhampton'ın teknik direktörlük koltuğu için Vitor Pereira ilk aday olarak yer alıyor. Bruno Lage ile yollarını ayıran Premier Lig ekibinin, deneyimli çalıştırıcıyı takımın başına getirebileceği aktarıldı.

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