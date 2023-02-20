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Fenerbahçe'den ayrılıyor! Enner Valencia kendisine yapılan teklifi reddedip Brezilya ekibiyle anlaştı!

20.02.2023 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 gole imza atarak müthiş bir çıkış yaşayan Enner Valencia'nın akıbeti belli oluyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek golcü oyuncunun başka bir takımla anlaştığı öğrenildi.

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Enner Valencia kendisine yapılan teklifi reddedip Brezilya ekibiyle anlaştı!
Enner Valencia

Enner Valencia

EKV Ekvador
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
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Liglere ara verilmeden önce ayrılık hakkında konuşan Valencia, "Fenerbahçe'de mutluyum. Ailem de Türkiye'yi ve kulübü çok seviyor. Çünkü bize çok iyi davrandılar. Fenerbahçe etkileyici bir takım. Sözleşme yenileme konusu, kulübün ne önereceğiyle alakalı." sözlerini kullanmıştı. Valencia kendisine yapılan teklifi kabul etti.

FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ ELİNİ TERSİYLE İTTİ

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33 yaşındaki Valencia, Fenerbahçe'den 3 yıllık kontrat ve yıllık net 3 milyon Euro isteyince sarı-lacivertliler bir hayli şaşırdı. Golcü oyuncuya 2 yıllık sözleşme öneren Fenerbahçe yönetimi, maaş olarak da 2 milyon 250 bin Euro teklif etti. Bu teklifin ardından Valencia masadan kalktı.

BREZILYA EKIBIYLE ANLAŞTI

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Brezilya basınında yer alan haberde; Fenerbahçe forması giyen Valencia'nın Brezilya'nın Internacional takımıyla el sıkıştığı yazıldı. Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde 20 maça çıkan Valencia, 20 gol atarken 4 de asist üretmişti.

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