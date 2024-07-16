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Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul'a geliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
16.07.2024 11:21
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Fenerbahçe'nin bir süredir peşinde olduğu Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul'a geliyor. Fransız yıldız ile anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin'i 19.15 civarında İstanbul'a getiriyor.

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'den peş peşe transfer bombaları gelmeye başladı. Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin konusunda da mutlu sona ulaştı.

İSTANBUL'A GELİYOR

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Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan, sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu bu akşam 19:15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na getiriyor.

BİR SEZON KİRALIK

Fenerbahçe'de bir sezon kiralık olarak forma giyecek Saint-Maximin, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer edildi.

TOPLAM BONSERVİSİ 60 MİLYON EURO

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Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncuya bugüne kadar toplamda 60 milyon Euro bonservis ödendi.

Euro 2024
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Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe
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