Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Allan Saint-Maximin, bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'den peş peşe transfer bombaları gelmeye başladı. Son olarak Oğuz Aydın ve Cenk Tosun'u kadrosuna katan sarı-lacivertliler, Allan Saint-Maximin konusunda da mutlu sona ulaştı.
Al Ahli'den Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan, sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcuyu bu akşam 19:15'te Sabiha Gökçen Havalimanı'na getiriyor.
Fenerbahçe'de bir sezon kiralık olarak forma giyecek Saint-Maximin, Jose Mourinho'nun isteği doğrultusunda transfer edildi.
Maximin, geçtiğimiz sezon Al-Ahli formasıyla 31 maça çıkıp 4 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncuya bugüne kadar toplamda 60 milyon Euro bonservis ödendi.